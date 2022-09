Най-северният остров на света всъщност не е остров

Мисленият дълго за най-северния остров в света се оказа, че всъщност не е остров, а айсберг, покрит с чакъл, съобщи ДПА, позовавайки се на изследователката Рене Форсберг.



Датски и швейцарски учени откриха айсберга миналата година северно от Гренландия. Сега обаче беше установено, че под него има вода, което означава, че е айсберг, пояснява БТА.

👈主页主页 Ghost Island Thought To Be Northernmost in Arctic Found To Be Dirty Iceberg: The apparent landmass off the northern coast of Greenland is one of many vanishing islands discovered in the last five decades. pic.twitter.com/aIC5BwzjXU