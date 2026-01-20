Юлия Шайб с бляскава победа в Кронплац

27-годишната австрийка - Юлия Шайб покори пистите на италианския зимен курорт Кронплац, като завоюва четвъртата си победа в гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини този сезон. След оспорвана надпревара, Шайб финишира с общо време 2:19.85 минути.

В първия манш тя се нареди трета с 1:13.93, но във втория демонстрира изключителна техника и бързина, записвайки най-добро време – 1:05.92. Така Юлия не само добави нов трофей към колекцията си, но и затвърди позицията си сред елита на световните ски.

На подиума до нея се качиха швейцарката Камий Раст, която изостана само на 37 стотни, и олимпийската шампионка Сара Хектор от Швеция, останала трета с пасив от 46 стотни. Американската звезда Микаела Шифрин, абсолютен рекордьор с 107 победи в Световната купа и трикратна шампионка в Кронплац, този път се нареди четвърта, на 86 стотни зад победителката.

Завръщане с аплодисменти направи и италианката Федерика Бриньоне. След почти 10-месечно отсъствие заради тежка травма и две операции, тя впечатли родната публика с шесто място.

„Беше истинско предизвикателство да се върна на старта след всичко преживяно. Емоциите ме заливаха, но съм горда, че отново съм на пистата“, сподели Бриньоне, която вече гледа към Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Другата италианска надежда – София Годжа, не успя да завърши първия манш, след като загуби контрол по трасето.

В генералното класиране на Световната купа след 22 старта лидер остава Микаела Шифрин с 973 точки, следвана от Камий Раст (833) и германката Ема Айхер (598). В битката за малкия кристален глобус в гигантския слалом Юлия Шайб води убедително с 560 точки, пред Раст (421) и Хектор (329).

Следващото изпитание за дамите от Световната купа е на 24 януари в чешкия курорт Шпиндлерув Млин.