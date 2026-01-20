Новини
България »
София »
Ваня Григорова определи като "много правилен ход" оставката на Румен Радев

Ваня Григорова определи като "много правилен ход" оставката на Румен Радев

20 Януари, 2026 18:28 1 279 33

  • ваня григорова-
  • румен радев-
  • политика-
  • оставка-
  • президент

Надявам се формацията му да е лява и солидарна, посочи общинският съветник

Ваня Григорова определи като "много правилен ход" оставката на Румен Радев - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След сериозните протести и след като правителството падна беше ясно, че президентът Радев излиза. Вече има много сериозни очаквания към него. Очаква се да излезе и да пребори змея, когото критикува години наред. Това каза Ваня Григорова, лидер на "Солидарна България" в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според нея сред причините Радев да подаде оставка точно сега е и изтичането на втория му президентски мандат. Ваня Григорова не изключи и възможността за евентуално общо управление между ГЕРБ и ПП-ДБ, ако президентът Радев не бе обявил оставката си. "Смятам, че ходът на Радев е много правилен", добави тя.

Ще имаме някакъв изход след тези избори, смята Григорова. Но според нея формацията на Румен Радев няма да събере пълно мнозинство.

"Виждаме как се изхвърлят ПП-ДБ, че могат да имат мнозинство. Но никой няма възможност да получи 121 депутатски места. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго. Вече чухме, че може да се стигне до едно програмно правителство за няколко месеца, което ще доведе до нови избори", посочи Григорова.

Към момента няма яснота какъв е обликът на формацията на Радев, освен че е патриотична. Но за мен е важно да е лява, да има солидарни политики, добави още Ваня Григорова.

Според нея "Възраждане" са естествен партньор на Румен Радев. И призова Костадин Костадинов да "не ревнува конкретните си, а да ги види като потенциални партньори".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 солидарна българия?

    23 3 Отговор
    това поредната любпилня за нищоправещи калинки ли е?

    18:31 20.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    28 4 Отговор
    И цигането ще се присламчи. Плешо ше забере де що има шлака и боклук. В името на народа, разбира се. Който и да е той. То така е приказката дето се вика.

    18:32 20.01.2026

  • 3 Дочакахме

    24 1 Отговор
    И етноса се произнесе.

    18:32 20.01.2026

  • 4 Дааааа

    25 1 Отговор
    Мазната пиявица на интереси от фондации , български граждани и от дето ѝ падне и има изгода , и тя се подреди в очакване ! И дъщеря си подреди чрез фондация "студентка" в Италия....

    18:35 20.01.2026

  • 5 Цвете

    12 0 Отговор
    ОТНОВО МРЪНКА СРЕЩУ ППДБ, ЗАЩО ЛИ? КОЙ ЩЕ " ПОБЕДИ " НА ИЗБОРИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ СКОРО. ИМА ДОСТА " ЛЕПКИ " ,КОИТО СЕ ИЗКАЗАХА ВЕЧЕ ЗА РАДЕВ. КОИ СА ТЕ? ИТН. 😅🤔🙄

    18:39 20.01.2026

  • 6 Сатанаил Даниил

    18 0 Отговор
    Златистопрепечената "дама" от Етноса иска да става дyпетатин и с още малко услуги от ония дълбоките може да стане и министер

    18:39 20.01.2026

  • 7 Президента е върховен главнокомандващ

    6 5 Отговор
    Не може да подава оставка
    Трябва да се сезира военна прокуратура
    Армията има устави

    Коментиран от #16

    18:40 20.01.2026

  • 8 Грешка е ,не е правилен ход

    11 3 Отговор
    Това не е правилен ход, това е простотия глупост ,безотговорност и тотален провал. Още не го знае,но денят ще дойде и хората ще са по улиците.

    18:41 20.01.2026

  • 9 Да да да

    3 1 Отговор
    Възраждане партньор. Еми да.

    18:45 20.01.2026

  • 10 ВАНЯ СЛЪНЧИЦЕ

    6 0 Отговор
    БИХ ТЕ САЙДИСАЛ БЕЗ ГУМА КВО ШИ КАЖИШ ДУШКО.

    Коментиран от #11

    18:47 20.01.2026

  • 11 Гиздаво цигане

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "ВАНЯ СЛЪНЧИЦЕ":

    ама кво ше ти лепне?

    Коментиран от #20

    18:48 20.01.2026

  • 12 Р Г В

    7 0 Отговор
    Браво Ванче навреме усети накъде духа вятъра и се раздели с другарките си К. Н. и М.М , особенно ти се вдигна рейтинга като наблегна на външния си вид имам предвид заголените бедра на седалката на личния ти автомобил , изрязаните деколтета. Правилен ход , който го може успява. Кака Корни се опита да те копира но безуспешно.Майчето се опита да прокара закона за спекулата с цените и се провали. Успех на хитрушата от ром.... етн...

    18:53 20.01.2026

  • 13 Езвенете

    9 0 Отговор
    Тува гуспужа дали йе лилаво отдолу та там?!

    18:54 20.01.2026

  • 14 Ганя Вригорова

    10 1 Отговор
    Ти оправи ли боклука на Слфия, че Радев коментираш?!

    18:57 20.01.2026

  • 15 ох на дядо-о-о!

    5 5 Отговор
    Красавица!Преживява втора младост.Но пък за да се поддържа са нужни пари.Със Софи Маринова са неотразими.

    18:58 20.01.2026

  • 16 12340

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Президента е върховен главнокомандващ":

    Недей!
    Че ако кара по устав ще напълни стадионите
    И после не се знае кой къде е!

    19:02 20.01.2026

  • 17 Малий

    12 0 Отговор
    Убава работа, ама циганска

    19:03 20.01.2026

  • 18 !!!!!

    7 0 Отговор
    Милфката опъва голямата държавна заплата и ръси акъл в ефира.

    19:05 20.01.2026

  • 19 Президентът нарушава конституцията

    2 4 Отговор
    Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
    (3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
    (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
    (5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
    (6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.
    Пише срок от пет години всичко друго е демагогия
    И конституционния съд няма право да го освобождава от длъжността президент

    Коментиран от #28

    19:08 20.01.2026

  • 20 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гиздаво цигане":

    Той колекционира от всичко.;)

    19:13 20.01.2026

  • 21 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Ние пък се надяваме въобще повече да не ти виждаме циг...... физиономия.

    19:15 20.01.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    На тази трябва да и е ясно, че Радев сипендиантки на Сорос не взима. Да не се мазни толкова. И достойнство няма. То кой ли от махалата има достойнство.

    19:18 20.01.2026

  • 23 социалистка

    6 0 Отговор
    ама със сини венци....

    Коментиран от #31

    19:22 20.01.2026

  • 24 Мултик

    1 0 Отговор
    На тая снимка си личи ,че се подпличкала чак за Нова Партия. Някой дали ще и каже ,че става въпрос само за нови такова и неразлабени от махалата.

    19:23 20.01.2026

  • 25 Тази про деятелка

    1 0 Отговор
    И тя се напъва
    Няма лошо ако знае и може
    Да ама не и двете качества

    19:25 20.01.2026

  • 26 Пътна карта

    5 1 Отговор
    И таз гледа къде да се присламчи, щото с Манолова нещо не стана.

    19:25 20.01.2026

  • 27 !!!?

    5 1 Отговор
    Радев за пореден път дезертира - той дезертирал като глава на семейството си, дезертира като главнокомандващ ВВС и сега дезертира като държавен глава !
    Всичко до което се докосне води до разруха...по този показател и по темерутщина той е копие на Пеевски !
    Нека някой да посочи, освен вреди за България, какво добро е постигнал Радев за 9 години в Президенството...!!!?

    19:26 20.01.2026

  • 28 Ти пък.....

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Президентът нарушава конституцията":

    Какъв съд,какви пет лева?Това е президента,за него може,за хора с политическа власт също може,за тия с многото финанси също може.Не може за обикновеният човек.За всички необикновени всичко може.

    19:27 20.01.2026

  • 29 ИНДИЯ

    4 0 Отговор
    НАШЕТО МОМИЧЕ СЕ Е ШПАКЛОВАЛО ЯКО ,НО ЗА ВЕНЦИТЕ ЗАБРАВИЛО.

    19:30 20.01.2026

  • 30 мамаша

    2 0 Отговор
    автогол

    19:31 20.01.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "социалистка":

    Никаква социалистка не е. Не е член на партията. Сорос я е подготвил с ориентация към лявото, за да го овладее. Не и стана работа.

    19:38 20.01.2026

  • 32 Католика

    2 0 Отговор
    Таз да не ти е вкъщата.

    19:40 20.01.2026

  • 33 Утепляк

    0 0 Отговор
    Спокоен съм, че тая злобна женица не е кмет на София.

    19:42 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове