Ваня Григорова определи като "много правилен ход" оставката на Румен Радев

След сериозните протести и след като правителството падна беше ясно, че президентът Радев излиза. Вече има много сериозни очаквания към него. Очаква се да излезе и да пребори змея, когото критикува години наред. Това каза Ваня Григорова, лидер на "Солидарна България" в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според нея сред причините Радев да подаде оставка точно сега е и изтичането на втория му президентски мандат. Ваня Григорова не изключи и възможността за евентуално общо управление между ГЕРБ и ПП-ДБ, ако президентът Радев не бе обявил оставката си. "Смятам, че ходът на Радев е много правилен", добави тя.

Ще имаме някакъв изход след тези избори, смята Григорова. Но според нея формацията на Румен Радев няма да събере пълно мнозинство.

"Виждаме как се изхвърлят ПП-ДБ, че могат да имат мнозинство. Но никой няма възможност да получи 121 депутатски места. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго. Вече чухме, че може да се стигне до едно програмно правителство за няколко месеца, което ще доведе до нови избори", посочи Григорова.

Към момента няма яснота какъв е обликът на формацията на Радев, освен че е патриотична. Но за мен е важно да е лява, да има солидарни политики, добави още Ваня Григорова.

Според нея "Възраждане" са естествен партньор на Румен Радев. И призова Костадин Костадинов да "не ревнува конкретните си, а да ги види като потенциални партньори".