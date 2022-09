Бeд Бъни отново е начело на класацията на "Билборд" за албуми

Пуерториканският рапър Бед Бъни си върна лидерската позиция в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Той си осигури първата позиция в чарта за десета непоследователна седмица с 99 500 еквивалентни единици, продадени в САЩ от албума "Un Verano Sin Ti" за периода на отчитане.

Бед Бъни измести от върха на класацията на "Билборд" Диджей Калед и неговия албум "God Did", който тази седмица заема четвърта позиция. От него са продадени 45 000 еквивалентни единици за изминалите седем дни.

Втората позиция в чарта е за кънтри певеца Морган Уолън и продукцията му "Dangerous: The Double Album". Албумът се изкачи от пето място с продадени 48 000 еквиваленти единици за отчетния период.

С "Dangerous: The Double Album" Уолън вече е 86 непоследователни седмици в топ 10 на класацията на "Билборд" за албуми. Той е единственият соло изпълнител с подобно постижение откакто изданието започва да публикува чарта всяка седмица от месец март 1956 г.

На трето място е хеви метъл бандата "Мeгадет", която тази седмица дебютира в класацията с "The Sick, the Dying… and the Dead!". От албума са продадени 48 000 еквиваленти единици за отчетния период.

В челната петица се завръща и Хари Стайлс с албума "Harry's House", който беше на девета позиция миналата седмица. От него са продадени 43 000 еквивалентни единици, допълва БТА.