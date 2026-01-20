Новини
Любопитно »
Жерар Депардийо се помири с "краля на папараците"

Жерар Депардийо се помири с "краля на папараците"

20 Януари, 2026 07:21 713 6

  • жерар депардийо-
  • краля на папараците-
  • фотограф-
  • помири

„Помирихме се и се прегърнахме, като момчета от 60-те години на миналия век. Оттеглих жалбата си, защото той се извини“, цитира агенцията думите на Барилари

Жерар Депардийо се помири с "краля на папараците" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският фотограф Рино Барилари, известен като „кралят на папараците“, и френският актьор Жерар Депардийо постигнаха приятелско споразумение и прекратиха висящите си съдебни дела.

Според ANSA те са се срещнали в ресторант на римската улица Виа Венето и са се прегърнали. Именно в това заведение през май 2024 г. между тях избухна бой, довел до полицейска намеса. Депардийо е трябвало да бъде съден в Италия за нападение над фотографа. Срещу него е заведено дело и от спътницата му, Магда Ваврусова, която заедно с актьора е била неволно заснета от папараци в италианската столица.

„Помирихме се и се прегърнахме, като момчета от 60-те години на миналия век. Оттеглих жалбата си, защото той се извини“, цитира агенцията думите на Барилари. Адвокатът на Депардийо също потвърди, че всички спорове са разрешени.

Жерар Депардийо се помири с
Снимка: БГНЕС

Депардийо, известен с избухливия си нрав, се е замесвал неведнъж в скандални случаи, включително сексуален тормоз.

80-годишният Барилари е ветеран в италианската фотожурналистика. Освен че снима филмови и поп звезди, често тайно, той е заснемал исторически изображения, включително опитите за покушение срещу папа Йоан Павел II, снимки, свързани с отвличането на богатия наследник на американския магнат и индустриалец Пол Гети в центъра на Рим, както и снимки на Червените бригади и тяхната дейност, както и на свързаните с мафията терористични атаки, които разтърсиха Италия през 70-те години на миналия век.

По време на 60-годишната си кариера, през която е снимал стотици филмови и поп звезди, Барилари е бил хоспитализиран многократно. Както съобщава ANSA, той е бил превързван около 200 пъти, ребрата му са били чупени 11 пъти и дори веднъж е бил намушкан веднъж. През кариерата му на папарак гневни звезди, бизнесмени и политици са счупили 76 негови фотоапарата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Така си изкарвал хляба, като много други!

    07:27 20.01.2026

  • 2 Да знаеш

    1 0 Отговор
    76 негови фотоапаратИ, Венелинке!

    07:36 20.01.2026

  • 3 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    Тоя има същия нос като моя 🤭🤭🥳🤣

    07:39 20.01.2026

  • 4 Анита депардио

    1 0 Отговор
    Много хубави носове имаме с депардио 🤣🥳🤭

    Коментиран от #6

    07:43 20.01.2026

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Можело да снима птици, природа, приятели. Явно не е добре!

    07:53 20.01.2026

  • 6 Епааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анита депардио":

    Как лапаш с толик нос?

    08:07 20.01.2026