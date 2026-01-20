Жерар Депардийо се помири с "краля на папараците"

Италианският фотограф Рино Барилари, известен като „кралят на папараците“, и френският актьор Жерар Депардийо постигнаха приятелско споразумение и прекратиха висящите си съдебни дела.

Според ANSA те са се срещнали в ресторант на римската улица Виа Венето и са се прегърнали. Именно в това заведение през май 2024 г. между тях избухна бой, довел до полицейска намеса. Депардийо е трябвало да бъде съден в Италия за нападение над фотографа. Срещу него е заведено дело и от спътницата му, Магда Ваврусова, която заедно с актьора е била неволно заснета от папараци в италианската столица.

„Помирихме се и се прегърнахме, като момчета от 60-те години на миналия век. Оттеглих жалбата си, защото той се извини“, цитира агенцията думите на Барилари. Адвокатът на Депардийо също потвърди, че всички спорове са разрешени.

Снимка: БГНЕС

Депардийо, известен с избухливия си нрав, се е замесвал неведнъж в скандални случаи, включително сексуален тормоз.

80-годишният Барилари е ветеран в италианската фотожурналистика. Освен че снима филмови и поп звезди, често тайно, той е заснемал исторически изображения, включително опитите за покушение срещу папа Йоан Павел II, снимки, свързани с отвличането на богатия наследник на американския магнат и индустриалец Пол Гети в центъра на Рим, както и снимки на Червените бригади и тяхната дейност, както и на свързаните с мафията терористични атаки, които разтърсиха Италия през 70-те години на миналия век.

По време на 60-годишната си кариера, през която е снимал стотици филмови и поп звезди, Барилари е бил хоспитализиран многократно. Както съобщава ANSA, той е бил превързван около 200 пъти, ребрата му са били чупени 11 пъти и дори веднъж е бил намушкан веднъж. През кариерата му на папарак гневни звезди, бизнесмени и политици са счупили 76 негови фотоапарата.