Екипът на "Под прикритие" с мил жест към Йоанна Темелкова, след като тя сложи край на кариерата си (СНИМКА)

2026 година започна с изненадваща новина от българската сцена. Актрисата Йоанна Темелкова, която познаваме като дъщерята на Петър Туджаров - Ния от сериала "Под прикритие", обяви край на кариерата си, пише woman.bg. Точно на 31 декември 2025 г. тя публикува неочакван пост, с който съобщава за оттеглянето си и за причините, които са довели до това решение. Ето какво сподели тогава тя с феновете си в социалните мрежи:

Много съм щастлива, че тази година си заминава… По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а.



Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има “ред”, нали… И в този “ред” ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен.



Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!



Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!

Жестът на екипа на "Под прикритие" към Йоанна Темелкова

Сериалът "Под прикритие" бе решаващ в живота на Темелкова като актриса, тогава широката публика и телевизионните зрители я заобичаха в ролята ѝ на Ния Туджарова. И въпреки че има роли и в театъра, и в киното - тази ѝ осигури голяма част от популярността, която има днес.



В момента, по време на снимките за шести сезон на сериала, които започнаха още през лятото, екипът е направил мил жест към актрисата. Това сподели самата Темелкова в пост в Инстаграм. На снимката тя сияе до красив лилав букет, а в публикацията поднася благодарности и казва мили думи към всички, с които е работила в продукцията:

Лилавият цвят се свързва с интуицията, духовното израстване и търсенето на смисъл… В десетката сте, любими мои!

Благодаря на екипа на "Под прикритие" за тази красива изненада! Обичам ви много - ВСИЧКИ! Благодаря за споделените моменти и съм безумно щастлива, че извървях не малка част от живота си с вас - хора, които обичат работата си; които са прекрасни професионалисти и които правят ВСИЧКО по силите си, за да могат актьорите да работят спокойно! Благодаря ви!Съхранете се! Обичам ви!

