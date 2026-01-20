Новини
Любопитно »
Екипът на "Под прикритие" с мил жест към Йоанна Темелкова, след като тя сложи край на кариерата си (СНИМКА)

Екипът на "Под прикритие" с мил жест към Йоанна Темелкова, след като тя сложи край на кариерата си (СНИМКА)

20 Януари, 2026 08:46 513 5

  • йоанна темелкова-
  • под прикритие

На снимката тя сияе до красив лилав букет, а в публикацията поднася благодарности и казва мили думи към всички, с които е работила в продукцията

Екипът на "Под прикритие" с мил жест към Йоанна Темелкова, след като тя сложи край на кариерата си (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

2026 година започна с изненадваща новина от българската сцена. Актрисата Йоанна Темелкова, която познаваме като дъщерята на Петър Туджаров - Ния от сериала "Под прикритие", обяви край на кариерата си, пише woman.bg. Точно на 31 декември 2025 г. тя публикува неочакван пост, с който съобщава за оттеглянето си и за причините, които са довели до това решение. Ето какво сподели тогава тя с феновете си в социалните мрежи:

Много съм щастлива, че тази година си заминава… По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а.

Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има “ред”, нали… И в този “ред” ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен.

Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!

Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!

View this post on Instagram

A post shared by Yoanna Temelkova (@yoanna_temelkova)


Жестът на екипа на "Под прикритие" към Йоанна Темелкова

Сериалът "Под прикритие" бе решаващ в живота на Темелкова като актриса, тогава широката публика и телевизионните зрители я заобичаха в ролята ѝ на Ния Туджарова. И въпреки че има роли и в театъра, и в киното - тази ѝ осигури голяма част от популярността, която има днес.

В момента, по време на снимките за шести сезон на сериала, които започнаха още през лятото, екипът е направил мил жест към актрисата. Това сподели самата Темелкова в пост в Инстаграм. На снимката тя сияе до красив лилав букет, а в публикацията поднася благодарности и казва мили думи към всички, с които е работила в продукцията:

Лилавият цвят се свързва с интуицията, духовното израстване и търсенето на смисъл… В десетката сте, любими мои!
Благодаря на екипа на "Под прикритие" за тази красива изненада! Обичам ви много - ВСИЧКИ! Благодаря за споделените моменти и съм безумно щастлива, че извървях не малка част от живота си с вас - хора, които обичат работата си; които са прекрасни професионалисти и които правят ВСИЧКО по силите си, за да могат актьорите да работят спокойно! Благодаря ви!Съхранете се! Обичам ви!



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филма промотира

    2 1 Отговор
    насилието и мутренският начин на живот, по-зле е и от чалга ТВ

    08:49 20.01.2026

  • 2 Анита от почивка

    1 1 Отговор
    Като гледам под прикритие искам в реалния живот така да живея , мутри почивки, екскурзии, ресторанти 🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤭

    08:51 20.01.2026

  • 3 Абе

    0 0 Отговор
    Тя имала актьорска кариера...

    08:53 20.01.2026

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    По много причини, но се замислих за това,

    08:55 20.01.2026

  • 5 Анита и Бети хилтъните

    0 0 Отговор
    Откъдето и да минем ни подиграват като циркови артисти сме кахърите 🤭🤭🤣🤭🤣

    08:56 20.01.2026