Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито!

16 Септември, 2022 07:08, обновена 15 Септември, 2025 20:44 18 754 5

Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито!

На този ден православната църква отбелязва деня на Св. Людмила Чешка

Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 16 септември имен ден празнуват всички, които носят името Людмила (името е от славянски произход и означава "любим на народа" или "който обича хората") и Людмил.

На този ден православната църква отбелязва деня на Св. Людмила Чешка. Света мъченица Людмила, княгиня Чешка била омъжена за чешкия княз Боривой. И двамата приели свето Кръщение от Св. Методий. Те искали да просветят в истинната вяра и своите поданници и построили няколко църкви. Но княз Боривой умира млад и оставил жена си вдовица, която водела строг, благочестив живот. Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав. Вратислав бил женен за Драгомира - техният син носел името Вячеслав.

След смъртта на бащата на престола застанала наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави. Св. Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие. След неуспешният опит, Св. Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин.

Легендата разказва, това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали Св. Людмила докато се молила и изпълнили заповедта. Мощите на Св. мъченица Людмила са пренесени в Прага в църквата "Св. Георги" и са дълбоко почитани и посещавани, защото извършват изцеления.


  • 1 Прашка шунка

    4 8 Отговор
    И кой празнува имен ден в крайна сметка?
    Любителите на чешка бира ли?

    08:50 16.09.2022

  • 2 Есграон

    5 4 Отговор
    Как не са се сетили да обложат именниците с такса или данък? Всеки ден - приходи за бюджета, особено около Коледа и след нова година.

    07:21 16.09.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Людмила

    5 1 Отговор
    Името не е руско. Людмила Чешка е родена през 860 г. и е починала на 15 септември 921 г. По това време не е имало никакъв помен от никаква Русия.

    Коментиран от #5

    16:05 16.09.2024

  • 5 Старопрамен

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Людмила":

    Дори по времето на Рим е имало Русия, стига сте чели северномакедонски учебници по история.

    05:48 16.09.2025