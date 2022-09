Откриха следи от древен океан на Марс

Екип от китайски учени откри възможни следи от водни дейности, протичащи под повърхността на Марс. Откритието е направено чрез данни, получени от изследователския марсоход Zhurong, като констатациите са публикувани в международно научно списание, пише NOVA.

Марсоходът Zhurong от китайската мисия Tianwen-1 кацна миналия май в южната част на Утопия - огромна равнина в северното полукълбо на Марс. Това място може някога да е съдържало огромен древен океан, което предполага, че на планетата може и да е съществувала обитаема среда.

Марсоходът е оборудван с радар, който може да сканира подземни материали по пътя си до дълбочина от 80 метра. Откритията от Zhurong помогнаха да се хвърли нова светлина върху състава на това, което се намира под марсианската повърхност.

„Преди това се смяташе, че Марс продължава да става все по-сух, продължавайки да губи вода през последните три милиарда години. Ние открихме, че може да не е толкова просто: в по-късната времева рамка е имало кратки интервали на водна основа. Това също обяснява защо покритието на нашия марсоход в южната част на Утопия е открило толкова много признаци на вода", каза Чен Линг, изследовател в Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките.

The ground-penetrating radar of Zhurong Mars rover helps CAS scientists build model of the layered subsurface in a southern marginal area of Utopia Planitia, showing an approximately 70-m-thick, multi-layered structure below a less than 10-m-thick regolith. pic.twitter.com/LPTaf6bfyD