Руски учени откриха нов астероид, близък до Земята (СНИМКА)

Учени от две руски обсерватории са открили нов астероид, който наричат 2022 SE37, в нощта на 1 октомври, предаде ТАСС, като цитира съобщение на Института по приложна математика "М. В. Келдиш" към Руската академия на науките.

"В нощта на 1 октомври две обсерватории в Южна Русия потвърдиха откриването на нов близък до Земята астероид 2022 SE37", обяви научната организация в канала си в Телеграм.

JUST IN: The Keldysh Institute of Applied Mathematics from Moscow said that Russian scientists have discovered a new massive asteroid named 2022 SE37 is heading towards Earth. #Russia #Moscow #Asteroid pic.twitter.com/epqGr0OV5c