Започва масовото навлизане на натриево-йонните батерии

5 Януари, 2026 13:33 670 3

В основата стои технологичният гигант CATL

Започва масовото навлизане на натриево-йонните батерии - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на батериите е на прага на фундаментална промяна, а в епицентъра ѝ е технологичният гигант CATL. По време на мащабна конференция в Нинде, компанията официално обяви, че 2026 година ще бъде белязана от масовото търговско навлизане на натриево-йонните батерии. Това вече не е просто експериментален проект или обещание от лабораториите – говорим за внедряване в леки и товарни автомобили, системи за съхранение на енергия и инфраструктура за бърза замяна на батерии. С този ход натрият окончателно сваля етикета на „евтина алтернатива“ и се превръща в равностоен играч на глобалната сцена.

Фундаментът на тази нова ера беше положен още през пролетта на 2025 година с премиерата на марката Naxtra. Тези клетки са истински технологичен пробив, проектирани да оцеляват и работят в брутален температурен диапазон – от смразяващите -40°C до горещите 70°C. Точно тук се крие голямото предимство пред масовите литиево-йонни батерии, които често губят дъх при екстремен студ. Линията Naxtra включва не само тягови пакети за електромобили, но и иновативно 24-волтово решение за тежки камиони, което гарантира старт на бордовите системи дори в най-суровите арктически условия.

Техническите параметри на следващото поколение, което ще видим по пътищата през 2026 година, са впечатляващи. Енергийната плътност вече достига 175 Wh/kg – стойност, която доскоро се смяташе за научна фантастика при натриевата химия. Това позволява на компактните електромобили да изминават над 500 километра с едно зареждане, премахвайки един от основните страхове на потребителите. Нещо повече, CATL стана първият производител в света, чиито натриево-йонни батерии получиха сертификат по новия, изключително строг китайски стандарт за безопасност GB 38031-2025, който поставя летвата много високо по отношение на термичната стабилност и механичната устойчивост.

Освен чистата производителност, натрият носи със себе си и стратегическа сигурност. Използването му драстично намалява зависимостта от дефицитния и скъп литий, като същевременно свива въглеродния отпечатък при производството. CATL описва бъдещето като „ерата на споделеното сияние“, където натрият и литият ще съществуват паралелно, допълвайки се в зависимост от специфичните нужди на превозното средство. С наближаването на средата на 2026-а, когато новите стандарти влизат в сила, пазарът ще стане свидетел на една тиха, но мощна революция, която може да направи електрическата мобилност по-достъпна и надеждна от всякога.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОТЕВ

    Това си знаеше от две години насам. И въпреки това имаше пещерняци и неандерталци, които си купуват през 2025 година електрички със старите литиево-йонни батерии.

    13:43 05.01.2026

  • 2 Трол

    Жива отрова ще са тези батерии.

    13:44 05.01.2026

  • 3 Пцпцдп

    Ъ, пък аз седя и още чакам супербатериите с графен, които ни обещаха някъде преди пандемията. Ама нищо, де, този път няма да стане така - честна пионерско-скаутска дума ни дават!

    13:51 05.01.2026