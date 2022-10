Марс вече е замърсен от човека

Хората са оставили повече от 7,5 т отпадъци на Марс за 50 години, а човешки крак още не е стъпвал там, съобщи Дейли мейл, предаде БТА.

Кагри Килич от Университета на Западна Вирджиния анализира масата на всички роувъри и орбитални апарати, изпратени на Марс, като извади от тях теглото на още работещите. Резултатът е 7,1 т.

🇬🇧 [Blogged] On environmental pollution on Mars and lunar surface 😫😱 In our latest blog post, we inform about the current environmental degradation caused by space debris on the surface of Mars and Moon. Find out how this enormous problem comes about https://t.co/ZfyqcGjHWD pic.twitter.com/LDngxU7XWd

В отпадъците влиза изхвърлен хардуер, неработещи космически апарати, разбити на повърхността, като съветският "Марс 2", чието кацане беше неуспешно през 1971 г. Той стана първият обект с човешки произход на повърхността на Марс.

Специалистите се притесняват, че отломките могат да замърсят пробите, събирани от космическия апарат "Пърсивиърънс". Роувърът, който е на Марс от февруари 2021 г., засне подобни отпадъци по време на мисията си.

Humans may not have made it to #Mars yet, but over 7000 kg of our trash has!



It includes abandoned hardware & spacecraft that are now inactive or crashed on the Martian surface (like Soviet Union's Mars orbiter 2 from 1971).



