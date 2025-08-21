Учен от НАСА съобщи за условия за живот на друга планета

Изследователят НАСА и специалист по планетарна наука Дейвид Гринспун, повдигна въпроса за потенциалното съществуване на живот на Церера – най-голямото тяло в астероидния пояс между Марс и Юпитер, официално класифицирано като планета джудже. Темата беше обсъдена в интервю за британския вестник Mirror.

Церера, чиято маса се формира от собствената ѝ гравитация, е обект на засилени научни интереси, особено след успешната мисия на космическия апарат Dawn, изпратен от НАСА през 2015 г. Dawn предостави данни за наличието на солни отлагания по повърхността на Церера, най-вече в кратера Окятор. Тези залежи, според екипа на мисията и последващи анализи, се дължат на взаимодействие с подземна вода – ключов елемент, свързан с условия за живот.

Гринспун подчертава, че солените отлагания са индиректно доказателство за наличието на вода в миналото на планетата джудже. Той уточнява, че наличието на вода, макар и под формата на солени разтвори, е важна предпоставка за развитието на биологични процеси. Дори и живот да не съществува на Церера днес, възможно е такъв да е бил налице в предишни геологични епохи. Идеята се подкрепя от други астрономически източници – през последните години научните изследвания сочат, че много обекти отвъд Земята, включително спътници на Юпитер и Сатурн, могат да притежават подземни водни океани, които да поддържат микробен живот.

Церера е особено интересен обект за учените, тъй като нейната повърхност и вътрешен строеж съчетават характеристики както на астероидите, така и на ледени луни. Освен солените залежи, Dawn откри и органични молекули – още един елемент, асоцииран с потенциал за биологична активност.

Откритията на НАСА за Церера засилват интереса към изследването на планети и спътници с налична вода, а научната общност продължава да следи внимателно сигналите за потенциален живот в пределите на нашата Слънчева система.