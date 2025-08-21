Новини
Учен от НАСА съобщи за условия за живот на друга планета

21 Август, 2025 14:58 1 128 11

  • извънземни-
  • планета-
  • планета - джудже-
  • условия за живот-
  • марс-
  • юпитер

На планета джудже, намираща се между Марс и Юпитер, са открити солни отлагания - признак за наличие на вода

Учен от НАСА съобщи за условия за живот на друга планета - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изследователят НАСА и специалист по планетарна наука Дейвид Гринспун, повдигна въпроса за потенциалното съществуване на живот на Церера – най-голямото тяло в астероидния пояс между Марс и Юпитер, официално класифицирано като планета джудже. Темата беше обсъдена в интервю за британския вестник Mirror.

Церера, чиято маса се формира от собствената ѝ гравитация, е обект на засилени научни интереси, особено след успешната мисия на космическия апарат Dawn, изпратен от НАСА през 2015 г. Dawn предостави данни за наличието на солни отлагания по повърхността на Церера, най-вече в кратера Окятор. Тези залежи, според екипа на мисията и последващи анализи, се дължат на взаимодействие с подземна вода – ключов елемент, свързан с условия за живот.

Гринспун подчертава, че солените отлагания са индиректно доказателство за наличието на вода в миналото на планетата джудже. Той уточнява, че наличието на вода, макар и под формата на солени разтвори, е важна предпоставка за развитието на биологични процеси. Дори и живот да не съществува на Церера днес, възможно е такъв да е бил налице в предишни геологични епохи. Идеята се подкрепя от други астрономически източници – през последните години научните изследвания сочат, че много обекти отвъд Земята, включително спътници на Юпитер и Сатурн, могат да притежават подземни водни океани, които да поддържат микробен живот.

Церера е особено интересен обект за учените, тъй като нейната повърхност и вътрешен строеж съчетават характеристики както на астероидите, така и на ледени луни. Освен солените залежи, Dawn откри и органични молекули – още един елемент, асоцииран с потенциал за биологична активност.

Откритията на НАСА за Церера засилват интереса към изследването на планети и спътници с налична вода, а научната общност продължава да следи внимателно сигналите за потенциален живот в пределите на нашата Слънчева система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебилян Пеевски - ППДБ

    4 1 Отговор
    Я, то там по-добре ще се живее, отколкото в България през последните 35г.

    Давайте да ходим - има вода!

    15:00 21.08.2025

  • 2 Елизабет Цветанова бкп

    0 1 Отговор
    На друга планета става но само с двама негри да ме таралинкат на спалнята

    15:02 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    0 1 Отговор
    Изследователят НА НАСА и специалист по планетарнИ наукИ- Дейвид Грийнспуун,

    15:04 21.08.2025

  • 5 Базите

    5 1 Отговор
    На извънземните са на Луната , Марс , Церера , сред пръстените на Сатурн и на много други места ! Те са безжизнени или необитаеми ! Защото съществата които ги поддържат са сивите , а те не са живот , а изкуство сътворени биороботи. Това са слугите , страшното ще дойде когато дойдат господарите !

    15:05 21.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Астероидния пояс е унищожената планета Фаетон откъдето идва цивилизацията на Марс и Земята.

    15:11 21.08.2025

  • 7 Николай Ачов кингадамс

    0 3 Отговор
    Дъщерята ще се жене за филантроп от факултета , лично ще му подаря 5 кила кашу

    15:17 21.08.2025

  • 8 Златаря

    0 2 Отговор
    Преселение на друга планета,от земляните ще има само ,ако,на другата планета има купища от злато.Аз мисля,че е крайно време някой учен да пусне слух,че някъде в Слънчевата система е открита планета на която златото се намира ,в огромни количества.Само лакумията може да примами земляните към друга планета.Нищо друго.Хеле пък вода.

    Коментиран от #10

    15:24 21.08.2025

  • 9 прокопи

    1 0 Отговор
    Ами защо не дръпнем един тръбопровод от Церера до Плевен? Нали бб направи магистрала до там ...

    15:40 21.08.2025

  • 10 Никакъв

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Златаря":

    Златар не си , защото демонстрираш крайно незнание ! Установени са планети от злато , една която е огромен диамант , а астероиди - колкото си щеш ! Никой няма да им посегне , защото ако стовариш една диамантена планина на земята , диамантите ще станат по евтини от речните камъни които риташ. И сега има изобилие , и затова дефицита им се поддържа с изкуствени квоти за добив !

    15:43 21.08.2025

  • 11 Пришълецът срещу хищника

    0 0 Отговор
    На другите планети има чудесни условия за живот на извънземните и без да им се влачат разни космонафти от НАСА.

    15:43 21.08.2025