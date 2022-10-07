Кой има имен ден днес, 7 октомври 2025 г. Честито!

На този ден църквата отдава почит на преподобния Сергей, светец-покровител на скитащите се. Светите мъченици Сергий и Вакх живели през третия век. Били жители на Рим.
Имали високо образование. В зрялата си възраст се отличили като първи сановници при двора на император Максимиан, който ги обичал за тяхната мъдрост в съвещанията по големите държавни въпроси и за тяхната храброст в боевете. Този, който е желаел да измоли нещо от императора, се обръщал първо за ходатайството на Сергий и Вакх, известни като хора най-близки на владетеля и почитани от всички.
Самите Сергий и Вакх малко ценели своето високо положение пред императорския двор. Те, като християни, мислели само за едно – как да угодят на Бога.
Предприето било жестоко гонение срещу Църквата. Максимиан се опитал да приложи всички средства, които според него са могли да унищожат в душите на християните вярата в истинския Бог. Той се учудил, като узнал, че и неговите любими сановници са християни.
Отначало не искал да повярва. Мислел, че завистници с клевети искат да погубят царските любимци. Скоро обаче се убедил, че му е казана истината. Провеждало се шумно езическо празненство. Императорът се отправил към капището да принесе жертва. Подир него вървели велможите и военачалниците. Максимиан забелязал, че Сергий и Вакх не са дошли. Заповядал да ги повикат в капището.
Ако не искат да дойдат, насила да ги доведат. Сергий и Вакх застанали вън от капището и молили Бога да просвети невярващите и да им яви славата Си. Войниците ги хванали и ги завели при императора. Максимиан им заповядал да вземат участие в обреда в чест на боговете. - Не можем да изпълним волята ти, господарю – казали смело те. – Не можем да се покланяме на бездушни идоли, защото почитаме Бога Небесни, Който е сътворил небето и земята.
Имен ден празнуват хората, носещи името Сергей и производните му. Името е с латински произход и означава “слуга”.
7 Октомври, 2022 06:32, обновена 6 Октомври, 2025 19:58 19 242 12
Кой има имен ден днес, 7 октомври 2025 г. Честито!
Църквата почита св. мъченици Сергий и Вакх
На този ден църквата отдава почит на преподобния Сергей, светец-покровител на скитащите се. Светите мъченици Сергий и Вакх живели през третия век. Били жители на Рим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха
07:12 07.10.2022
2 Бацо прецедател
10:39 07.10.2022
3 Че то това име
Коментиран от #4, #5
05:53 07.10.2023
4 Съсел
До коментар #3 от "Че то това име":Православие!!!
07:58 07.10.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
Коментиран от #7
09:15 07.10.2023
7 хмм
До коментар #6 от "Гост":"Sergius" на латински означава проактивен, деен. Проверявайте всичко, което четете тук!
Коментиран от #10
10:58 07.10.2023
8 Сатана Z
15:21 07.10.2023
9 Курмихал има
06:35 07.10.2024
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дzверцов
06:51 07.10.2024
12 Хан Ауспух
09:16 07.10.2024