Кой има имен ден днес, 7 октомври 2025 г. Честито!

7 Октомври, 2022 06:32, обновена 6 Октомври, 2025 19:58 19 242 12

Кой има имен ден днес, 7 октомври 2025 г. Честито!

Църквата почита св. мъченици Сергий и Вакх

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На този ден църквата отдава почит на преподобния Сергей, светец-покровител на скитащите се. Светите мъченици Сергий и Вакх живели през третия век. Били жители на Рим.

Имали високо образование. В зрялата си възраст се отличили като първи сановници при двора на император Максимиан, който ги обичал за тяхната мъдрост в съвещанията по големите държавни въпроси и за тяхната храброст в боевете. Този, който е желаел да измоли нещо от императора, се обръщал първо за ходатайството на Сергий и Вакх, известни като хора най-близки на владетеля и почитани от всички.

Самите Сергий и Вакх малко ценели своето високо положение пред императорския двор. Те, като християни, мислели само за едно – как да угодят на Бога.

Предприето било жестоко гонение срещу Църквата. Максимиан се опитал да приложи всички средства, които според него са могли да унищожат в душите на християните вярата в истинския Бог. Той се учудил, като узнал, че и неговите любими сановници са християни.

Отначало не искал да повярва. Мислел, че завистници с клевети искат да погубят царските любимци. Скоро обаче се убедил, че му е казана истината. Провеждало се шумно езическо празненство. Императорът се отправил към капището да принесе жертва. Подир него вървели велможите и военачалниците. Максимиан забелязал, че Сергий и Вакх не са дошли. Заповядал да ги повикат в капището.

Ако не искат да дойдат, насила да ги доведат. Сергий и Вакх застанали вън от капището и молили Бога да просвети невярващите и да им яви славата Си. Войниците ги хванали и ги завели при императора. Максимиан им заповядал да вземат участие в обреда в чест на боговете. - Не можем да изпълним волята ти, господарю – казали смело те. – Не можем да се покланяме на бездушни идоли, защото почитаме Бога Небесни, Който е сътворил небето и земята.

Имен ден празнуват хората, носещи името Сергей и производните му. Името е с латински произход и означава “слуга”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха ха

    12 8 Отговор
    Не обявяват за светец всеки, на когото са светили маслото.

    07:12 07.10.2022

  • 2 Бацо прецедател

    11 14 Отговор
    Не знаеме кво празднува црквата ма на тоа ден бацо Пусин са го изтръвале на тоа свет! Да мо е честит седемдесетио рожден ден!

    10:39 07.10.2022

  • 3 Че то това име

    11 13 Отговор
    е руско кво общо с България?

    Коментиран от #4, #5

    05:53 07.10.2023

  • 4 Съсел

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Че то това име":

    Православие!!!

    07:58 07.10.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    13 6 Отговор
    Честит празник на слугите .

    Коментиран от #7

    09:15 07.10.2023

  • 7 хмм

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    "Sergius" на латински означава проактивен, деен. Проверявайте всичко, което четете тук!

    Коментиран от #10

    10:58 07.10.2023

  • 8 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Днес Владимир Путин има рожден ден.

    15:21 07.10.2023

  • 9 Курмихал има

    4 5 Отговор
    Имен ден

    06:35 07.10.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дzверцов

    12 4 Отговор
    Хепи Бърдей, чичо Вова, както се казва на развален английски.

    06:51 07.10.2024

  • 12 Хан Ауспух

    4 7 Отговор
    стига с тези гнycни православни пумии.

    09:16 07.10.2024