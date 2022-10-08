Новини
Кой има имен ден днес, 8 октомври 2025 г. Честито!

8 Октомври, 2022 06:45, обновена 7 Октомври, 2025 20:39 17 985 11

  • имен ден-
  • почит-
  • пелагия-
  • игнатий старозагорски

Кой има имен ден днес, 8 октомври 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската православна църква почита преп. Пелагия и Св. прпмчк Игнатий Старозагорски.

Пелагия била необикновено красива, но живеела в грях. Когато епископ Нон говорел за страшния съд и спасението на човешките души, видял сред богомолците Пелагия, която изпитвала копнеж за покаяние, пише bulnews.bg.

Написала писмо на епископа, разказала му блудния си живот и желанието да спаси душата си. Той повярвал, дал благословията си и я кръстил. Тя напуснала града и прекарала остатъка от живота си в килия на Елеонската планина.

Имен ден днес празнува Пелагия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 4 Отговор
    ЧИД на ДАМИТЕ с ИМЕТО ПЕЛАГИЯ

    Коментиран от #3, #4, #7, #10

    08:23 08.10.2022

  • 2 Пийпинг ТОМ

    5 7 Отговор
    А кога е БОЙКОВ ден , та да го обявим за национален празник ?

    Коментиран от #8

    08:28 08.10.2022

  • 3 Петер Брьогел

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    А на мъжете с име Пелагий ? Не ги дискриминирай. Ще се обидят.

    Коментиран от #9

    08:29 08.10.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пипи дългото чорапче

    4 5 Отговор
    Какво означава "Пелагия", да не е някаква обидна дума или по-лошо?

    Коментиран от #6

    09:38 08.10.2022

  • 6 не, не е

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пипи дългото чорапче":

    Старогръцко име, което означава морска. Идва от πέλαγος – „открито море“.

    11:20 08.10.2022

  • 7 Йосиф

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Нареди се Сега Малчиките да ти Подаря Сутринта

    06:25 08.10.2023

  • 8 Не го подценявай ,моля...!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пийпинг ТОМ":

    Не за-,,Национален празник"...,а за ,,Празник на...Планетата"...!

    07:00 08.10.2024

  • 9 Покажи ми...

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петер Брьогел":

    ...поне един с име ,,Пелагий"...!
    Няма!
    Ама нали трябва да се направим на интересни...!

    07:03 08.10.2024

  • 10 Ганя

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Зъбките Изми ли за да си Готов за Целувки и Любов ... Льох, Льох, Лилильох

    Коментиран от #11

    08:38 08.10.2024

  • 11 Мъдев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя":

    Той това го е писал 22г. Бе пейзан мое вече да е ритнал бакъра

    08:53 08.10.2024