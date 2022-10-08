Кой има имен ден днес, 8 октомври 2025 г. Честито!

Българската православна църква почита преп. Пелагия и Св. прпмчк Игнатий Старозагорски.
Пелагия била необикновено красива, но живеела в грях. Когато епископ Нон говорел за страшния съд и спасението на човешките души, видял сред богомолците Пелагия, която изпитвала копнеж за покаяние, пише bulnews.bg.
Написала писмо на епископа, разказала му блудния си живот и желанието да спаси душата си. Той повярвал, дал благословията си и я кръстил. Тя напуснала града и прекарала остатъка от живота си в килия на Елеонската планина.
Имен ден днес празнува Пелагия.
Оценка 4.2 от 26 гласа.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3, #4, #7, #10
08:23 08.10.2022
2 Пийпинг ТОМ
Коментиран от #8
08:28 08.10.2022
3 Петер Брьогел
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":А на мъжете с име Пелагий ? Не ги дискриминирай. Ще се обидят.
Коментиран от #9
08:29 08.10.2022
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пипи дългото чорапче
Коментиран от #6
09:38 08.10.2022
6 не, не е
До коментар #5 от "Пипи дългото чорапче":Старогръцко име, което означава морска. Идва от πέλαγος – „открито море“.
11:20 08.10.2022
7 Йосиф
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Нареди се Сега Малчиките да ти Подаря Сутринта
06:25 08.10.2023
8 Не го подценявай ,моля...!
До коментар #2 от "Пийпинг ТОМ":Не за-,,Национален празник"...,а за ,,Празник на...Планетата"...!
07:00 08.10.2024
9 Покажи ми...
До коментар #3 от "Петер Брьогел":...поне един с име ,,Пелагий"...!
Няма!
Ама нали трябва да се направим на интересни...!
07:03 08.10.2024
10 Ганя
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Зъбките Изми ли за да си Готов за Целувки и Любов ... Льох, Льох, Лилильох
Коментиран от #11
08:38 08.10.2024
11 Мъдев
До коментар #10 от "Ганя":Той това го е писал 22г. Бе пейзан мое вече да е ритнал бакъра
08:53 08.10.2024