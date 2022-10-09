Новини
Кой има имен ден днес, 9 октомври 2025 г. Честито!

9 Октомври, 2022 05:57, обновена 8 Октомври, 2025 19:11

Кой има имен ден днес, 9 октомври 2025 г. Честито!

Празнуват всички, които носят името Аврам

Кой има имен ден днес, 9 октомври 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 9 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Аврам, съобщава сайтът Pravoslavieto.com.

Авраам (на еврейски език "баща на множество") е старозаветният патриарх - родоначалник на народа, избран от Бог да съхрани Истинската вяра, и с когото Той сключил завет (Бит. 11:26).

Най-важните епизоди от Свещената история, които са свързани с Авраам са: явяването на три ангела в Содом и жертвоприношението на Исаак, сина на Авраам - един от предобразите на Новозаветната жертва на Господ Иисус Христос.


  • 1 Забавен афоризъм - хихимхммм

    12 11 Отговор
    Когато Господ го хванат дяволите, ангелите го отнасят.

    06:11 09.10.2022

  • 2 прекалявате вече

    19 11 Отговор
    има ли ден според вас без именници ?

    Коментиран от #3

    07:37 09.10.2022

  • 3 Курайши ал Абу

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "прекалявате вече":

    Само нехристиянин може да ги дрънка такива.. (незнам как да ги нарека) Има такива дни, но са малко

    20:24 09.10.2022

  • 4 Гост

    10 4 Отговор
    Офффф от тези именици немож изтрезнеем.

    Коментиран от #6

    07:53 09.10.2023

  • 5 Гост

    11 4 Отговор
    Много малко сте писали за човек с такова общирно житие.

    Коментиран от #8

    18:05 09.10.2023

  • 6 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Нека има празници!

    18:06 09.10.2023

  • 7 Верно

    7 2 Отговор
    Имен ден има Аврам бакалина !

    Коментиран от #9

    06:02 09.10.2024

  • 8 Сатанайл

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Има библия там пише .

    06:18 09.10.2024

  • 9 Верно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Верно":

    ЧИД на Аврам бакалина и да сложи цени в €вро !

    05:40 09.10.2025