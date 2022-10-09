Кой има имен ден днес, 9 октомври 2025 г. Честито!

На 9 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Аврам, съобщава сайтът Pravoslavieto.com.
Авраам (на еврейски език "баща на множество") е старозаветният патриарх - родоначалник на народа, избран от Бог да съхрани Истинската вяра, и с когото Той сключил завет (Бит. 11:26).
Най-важните епизоди от Свещената история, които са свързани с Авраам са: явяването на три ангела в Содом и жертвоприношението на Исаак, сина на Авраам - един от предобразите на Новозаветната жертва на Господ Иисус Христос.
1 Забавен афоризъм - хихимхммм
06:11 09.10.2022
2 прекалявате вече
Коментиран от #3
07:37 09.10.2022
3 Курайши ал Абу
До коментар #2 от "прекалявате вече":Само нехристиянин може да ги дрънка такива.. (незнам как да ги нарека) Има такива дни, но са малко
20:24 09.10.2022
4 Гост
Коментиран от #6
07:53 09.10.2023
5 Гост
Коментиран от #8
18:05 09.10.2023
6 Гост
До коментар #4 от "Гост":Нека има празници!
18:06 09.10.2023
7 Верно
Коментиран от #9
06:02 09.10.2024
8 Сатанайл
До коментар #5 от "Гост":Има библия там пише .
06:18 09.10.2024
9 Верно
До коментар #7 от "Верно":ЧИД на Аврам бакалина и да сложи цени в €вро !
05:40 09.10.2025