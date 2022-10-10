Кой има имен ден днес, 10 октомври 2025 г. Честито!

На 10 октомври имен ден празнуват хората, носещи много обичани имена: Филип, Филиана, Филипа, Филко, Филомир, Филослав, Филчо, Фильо, Фичо и др.
Красивото име Филип означа „любител на коне".
От старогръцки - който обича конете (от гръцки phil - обичам, hyppo - кон).
Име на един от апостолите, на 5-има испански и 6 френски крале, както и на Филип II Македонски - баща на Александър Велики и основател на Пловдив.
Александър Велики основател на Пловдив
