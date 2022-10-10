Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 10 октомври 2025 г. Честито!

10 Октомври, 2022 06:00, обновена 9 Октомври, 2025 20:40 35 946 11

Кой има имен ден днес, 10 октомври 2025 г. Честито!

  • имен ден-
  • църква-
  • почит-
  • празник-
  • филип

Красивото име Филип означа „любител на коне"

Кой има имен ден днес, 10 октомври 2025 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 10 октомври имен ден празнуват хората, носещи много обичани имена: Филип, Филиана, Филипа, Филко, Филомир, Филослав, Филчо, Фильо, Фичо и др.

Красивото име Филип означа „любител на коне".

От старогръцки - който обича конете (от гръцки phil - обичам, hyppo - кон).

Име на един от апостолите, на 5-има испански и 6 френски крале, както и на Филип II Македонски - баща на Александър Велики и основател на Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филипс

    25 3 Отговор
    Любител на коне или на кобилки.

    06:32 10.10.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Подвеждащи":

    А на 14 ноември?

    20:26 10.10.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Напротив,

    2 1 Отговор
    Евлампий и Евлампия. Също и Теофил.
    Откъде ги измисляте тия глупости?!

    08:16 10.10.2024

  • 8 Гхйл

    0 0 Отговор
    Филипопол!

    10:58 10.10.2024

  • 9 4.4

    0 0 Отговор
    Философ също :D

    16:04 10.10.2024

  • 10 Александър Велики основател на Пловдив

    1 1 Отговор
    е бил с обратна резбичка ! това е истината !

    16:14 10.10.2024

  • 11 хаберих

    0 0 Отговор
    - По какво се познава, че една обувка е правена в Китай?
    - Подметката й се отлепва ,когато случайно настъпиш дъвка.

    06:31 10.10.2025