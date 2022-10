Еминем навърши 50 години

Еминем, чийто дебют "The Slim Shady LP", продаде 480 000 копия през първите две седмици, пред онова време работи като готвач за $5,50 на час в скара в Детройт, преди непристойните му, спастични, весели и безумни рими да го накарат да влезе в студиото с д-р Дре - неговият откривател, ментор и силен играч на рап сцената тогава.

Слим Шейди е алтер егото на Еминем, негова по-зла версия. На 17 октомври Маршъл Матърс става на 50 години, предава life.dir.bg.

Еминем е роден като Маршал Брус Матърс III в Сейнт Джоузеф, Мисури, в семейството на Дебора и Маршал Брус Матърс, младши, които са били в група заедно, "Daddy Warbucks". В жилите на Еминем тече английска, немска, шотландска и швейцарска кръв. Маршал, който казва, че не е виждал баща си и на снимка, прекарва ранното си детство в пътуване между Канзас Сити и Детройт. С майка му се установяват в източната част на Детройт, когато е на 12. Смяната на училище на всеки два до три месеца затруднява намирането на приятели, както и избягването на проблеми. Маршал посещава гимназия "Линкълн" в Уорън, Мичиган от 1986 до 1989 година.

Маршал започва да рапира още когато е на 4 години. Римуването на думи, битката със съученици в трапезарията носят някаква странна радост на неговото иначе болезнено съществуване. На 14-годишна възраст той започва да се занимава много сериозно с рапиране, но едва когато е на 17, всъщност си създава име, ставайки M&M, което по-късно ще преименува като "Eminem".

Отхвърлен от повечето колеги рапъри заради това, че е бял, Маршал натрупва гняв, който струи в музиката му и до днес. След три поредни неуспеха в 9 клас той напуска училище, но отбелязва, че не се смята за глупав и не съветва хората да следват примера му. Той казва, че това просто не е за него.

Принуждавайки се да участва в радио шоута, фрийстайл битки, Маршал се хвърля с главата напред в рап играта, от която е погълнат през повечето време. Първият му албум е озаглавен "Infinite" и въпреки че албумът е продаден в по-малко от хиляда копия, това е важен етап на подготовка за него по пътя му да се превърне в гениален поет. Тогава дългогодишната му приятелка Ким Скот ражда дъщеря им, Хейли Джейд Скот, на 25 декември 1995 г.

Тъй като няма какво да губи, разорен и без да знае къде ще живее следващата седмица, Маршал се заема да разказва за живота като цяло, в трудната за удовлетворяване среда на ъндърграунда. И така се появява "Slim Shady EP", ранната работа с д-р Дре.

Еминем дава последната си стотинка, за да той участва в Rap Olympics, годишната национална битка в Лос Анджелис през 1997 г., надявайки се да спечели паричната награда от $1500, от която има голяма нужда. След като се бори в продължение на един час, Маршал стига до второ място, губейки заради грешка. Бесен, че е загубил, Маршал дори не забелязва, че е бил "забелязан". В тълпата има няколко продуценти от "Interscope", на които им е връчено копие от лентата "Infinite" като демонстрация.

Д-р Дре също успява да го чуе и в крайна сметка го взима под крилото си в неговата компания "Aftermath Records". Двамата записват четири песни в първите си шест часа в студиото. След като албумът е завършен, д-р Дре моли Маршал да работи с него по новия му албум. Еминем помага за най-добрите песни от албума. След това Маршал и Дре се заемат да направят втория му дългосвирещ албум. Албумът става LP и печели 3 Грами и е първият рап албум, който някога е бил номиниран за "Албум на годината", като е продал повече от 8 милиона копия само в САЩ. Той също така смайва критиците, когато отхвърля всички хомофобски забележки, като изпълни "Стан" с Елтън Джон.

Еминем е бяло момче в черна среда. Той е бил освиркван по микрофона и многократно му е казвано от черни хип-хопъри, че трябва да спре да рапира и да се насочи към рокендрола.

"Това е много неудобно нещо", казва менторът на Ем, д-р Дре, за състезателната част от играта. "Все едно да видиш чернокож да прави кънтри и уестърн, разбираш ли какво имам предвид? Получих няколко въпроса от хора около мен защо го правя, казваха: "Той има сини очи, той е бяло дете". Но не ми пука, ако ще да си лилав: можеш ли да сриташ - работя с теб".

Наистина, талантът ще победи, а Ем се смее последна, отбелязва "Rolling stone". "Много от хората, които не ме уважаваха, сега се натискат за партньорство", казва тогава той.

"Защо им е толкова трудно да повярват, че белите хора са бедни?! Не бих казал, че съм живял в гето, бих казал, че съм живял в квартал, в махала. Същите приятели, които имах тогава, са същите хора на турне с мен днес". Той си спомня случка с рапъра Proof, който загина при престрелка през 2006 г. "Веднъж, когато бях на 16, той дойде в къщата ми с чисто нов чифт обувки и ги хвърли в краката ми с думите: "Обуй ги". Попитах: "Защо". Отвърна: "Защото ми омръзна да те гледам с тези мръсни маратонки".

През 2002 година Еминем участва във филма "Осмата миля", където играе измислена версия на себе си. Печели наградата на Академията за най-добра оригинална песен за "Lose Yourself", което го прави първият хип-хоп изпълнител, който някога е получавал това отличие. Въпреки че 2001 г. беше тежка година за рапъра - беше обвинен в престъпления с оръжия, разведе се с жена си и почти отиде в затвора, Маршал обясни живота си с една дума: "Claimer" - катерач.

Има епизодични роли във филмите "The Wash" (2001), "Funny People" (2009) и "The Interview" (2014) и телевизионния сериал "Entourage" (2010). Еминем изпълнява ролята на блондинка в един от клиповете си, като с това печели награда за най-доброто видео на изпълнител за песента "The Real Slim Shady".

Еминем е сред най-продаваните музикални изпълнители на всички времена. Носител е на множество награди, включително 15 Грамита, 8 Американски музикални награди, 17 музикални награди Billboard, награда на Академията и награда на MTV Europe Music Global Icon.

Албумът му от 2000 г., "The Marshall Mathers LP", продава 1,76 милиона копия през първата седмица от издаването си в САЩ, което е рекорд за солов изпълнител. Стана и първият изпълнител, който има 10 последователни албума №1 с издаването на своя "Music to Be Murdered By" (2020 г.).

"Слим Шейди са просто злите мисли, които идват в главата ми. Нещата, за които не трябва да мисля. За да разберат хората кога съм сериозен и кога се занасям. Ето защо много от песните ми са смешни. Предполагам, че имам изкривено чувство за хумор", казва по повод алтер егото си.

Не му провървява особено с роднини. Казва: "Семейството ми никога не е било до мен. Те очакват неща, защото сме една кръв". Майка му се опитва да го осъди за клевета за един от албумите за 10 000 долара, но получава 1700. Любовта на живота си среща рано, когато е на 15. С Кимбърли Ан Скот се женят през 1999 и се развеждат през 2001 г. През 2006 г. се женят повторно, но три месеца по-късно отново се развеждат. Маршал осиновява дъщерята на сестрата на Ким - Алейна Матърс и Уитни Скот -дъщеря на Ким от друг мъж. Скот беше съдена за притежание на наркотични вещества.

Дъщеря му Хейли носи чертите и на двамата.

Еминем влезе в Гинес с 1560 произнесени думи за 6 минути и четири секунди в "Rap God". Състоянието му се оценява на 160 млн. долара.

В една от песните, "Rock Bottom", римата му гласи: "Достатъчно луд, за да крещи, но достатъчно тъжен, за да разкъса".

Еминем е единственият бял човек, който някога е бил на корицата на списанията "The Source" и "XXL". Той беше избран за 82-ия най-велик рокендрол изпълнител на всички времена от сп. "Rolling Stone".

Еминем е голям фен на Елвис Пресли и често го споменава в песните си.

"Ако той остане същият човек, който влезе в студиото с мен в първия ден, той ще бъде по-голям от Майкъл Джексън", казва Дре. "Има много "ако" и "но", но моят човек, е наивен и много скромен."