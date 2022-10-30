Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито!

На 30 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Зоран, Зорица, Зорка, Зорница.



На този ден църквата почита Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия. Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия живели в третия век. Прекарали живота си в киликийския град Ег или Егей. Родителите им били благочестиви хора. Възпитали ги в християнската вяра. Те рано останали сираци. В милостини към бедните хора и в свят живот преминала младостта им. Зиновий получил от Бога дар на чудотворство. Чрез молитва и възлагане на ръце лекувал болни. Скоро образоваността, чудесата и добродетелите му го прославили из цялата област Киликия. Егейските християни го избрали за епископ.



Свети Зиновий ревностно изпълнявал своите архиерейски задължения. Успешно наставлявал паството си със слово и пример. През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Егей, за да скланя християните да се отрекат от вярата си. Братята Клавдий, Астерий, Неон и сестра им Теонила пострадали мъченически за Христа. Идвал ред на Зиновий и Зиновия. Лисий повикал епископа.



- Аз няма дълго да беседвам с тебе – казал му Лисий. – Избирай едно от двете – живот или смърт! Живот – ако се поклониш на нашите богове. Смърт – ако не се откажеш от твоя Бог!



- Живот без Христа е смърт! – твърдо отговорил епископ Зановий. – А телесната смърт за Христа е живот вечен. Искам да умра тук и да живея вечно с Христа Бога в небесата!



- Да видим дали ще ти помогне твоя Христос! – казал сановникът и заповядал жестоко да бият епископа. Започнали жестоки мъчения. Като узнала, че брат ѝ страда за Христа, Зиновия се затекла към съдилището. Застанала пред мъчителя и извикала с висок глас: - Аз съм християнка! Като моя брат изповядвам Господа Бога! Изповядавам Спасителя на света.



Като погледнала внушително сановника, Зиновия продължила: - Заповядай и мне да мъчат. Искам да умра от еднаква смърт с брат си. Лисий започнал да увещава младата жена. Опитал се да я убеди да се отрече от вярата. Представил ѝ целия ужас и позор от едно смъртно наказание пред целия народ. Зиновия останала непреклонна.



Тогава разгневения езичник заповядал да сложат нея и брат ѝ на железен одър, под който да разпалят огън. И тая заповед била изпълнена. - Е, помага ли ви вашия Христос? – подигравателно запитал Лисий мъчениците, осмивайки вярата им.



- Той е неведимо с нас – отговорил светителят Зиновий.



- Той ни разхлажда с росата на Своята благодат и ние не чувстваме мъченията – допълнила сестра му Зиновия.



По заповед на разярения римски сановник мъчениците били снети от одъра и хвърлени в котел с кипящ катран. Те и тук останали невредими и пеели хвалебна песен на Бога. Осъдени били на смърт. Мъчениците с радост тръгнали към мястото, където щели да бъдат умъртвени. По пътя мълвели молитвено:



- Благодарим ти, Господи, загдето ни удостои да се подвизаваме с добър подвиг, пътя да свършим, вярата да запазим. Направи ни участници в Твоята слава и ни причисли към ония, които са благоприятни на Тебе, понеже Ти си благ вовеки! Свещеномъченикът Зиновий и блажената му сестра Зинавия били убити с меч. Глас от небето ги повикал към вечен живот и към нетленни венци. С радост те предали на Бога душите си. Това станало в 285 година.



© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев), цитирани от Actualno.com.

