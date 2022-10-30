Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито!

30 Октомври, 2022 06:00, обновена 29 Октомври, 2025 20:15 23 865 10

Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито!

  • свети зиновий-
  • света зиновия-
  • празник-
  • почит-
  • имен ден

На този ден църквата почита Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия

Кой има имен ден днес, 30 октомври 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 30 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Зоран, Зорица, Зорка, Зорница.

На този ден църквата почита Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия. Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия живели в третия век. Прекарали живота си в киликийския град Ег или Егей. Родителите им били благочестиви хора. Възпитали ги в християнската вяра. Те рано останали сираци. В милостини към бедните хора и в свят живот преминала младостта им. Зиновий получил от Бога дар на чудотворство. Чрез молитва и възлагане на ръце лекувал болни. Скоро образоваността, чудесата и добродетелите му го прославили из цялата област Киликия. Егейските християни го избрали за епископ.

Свети Зиновий ревностно изпълнявал своите архиерейски задължения. Успешно наставлявал паството си със слово и пример. През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Егей, за да скланя християните да се отрекат от вярата си. Братята Клавдий, Астерий, Неон и сестра им Теонила пострадали мъченически за Христа. Идвал ред на Зиновий и Зиновия. Лисий повикал епископа.

- Аз няма дълго да беседвам с тебе – казал му Лисий. – Избирай едно от двете – живот или смърт! Живот – ако се поклониш на нашите богове. Смърт – ако не се откажеш от твоя Бог!

- Живот без Христа е смърт! – твърдо отговорил епископ Зановий. – А телесната смърт за Христа е живот вечен. Искам да умра тук и да живея вечно с Христа Бога в небесата!

- Да видим дали ще ти помогне твоя Христос! – казал сановникът и заповядал жестоко да бият епископа. Започнали жестоки мъчения. Като узнала, че брат ѝ страда за Христа, Зиновия се затекла към съдилището. Застанала пред мъчителя и извикала с висок глас: - Аз съм християнка! Като моя брат изповядвам Господа Бога! Изповядавам Спасителя на света.

Като погледнала внушително сановника, Зиновия продължила: - Заповядай и мне да мъчат. Искам да умра от еднаква смърт с брат си. Лисий започнал да увещава младата жена. Опитал се да я убеди да се отрече от вярата. Представил ѝ целия ужас и позор от едно смъртно наказание пред целия народ. Зиновия останала непреклонна.

Тогава разгневения езичник заповядал да сложат нея и брат ѝ на железен одър, под който да разпалят огън. И тая заповед била изпълнена. - Е, помага ли ви вашия Христос? – подигравателно запитал Лисий мъчениците, осмивайки вярата им.

- Той е неведимо с нас – отговорил светителят Зиновий.

- Той ни разхлажда с росата на Своята благодат и ние не чувстваме мъченията – допълнила сестра му Зиновия.

По заповед на разярения римски сановник мъчениците били снети от одъра и хвърлени в котел с кипящ катран. Те и тук останали невредими и пеели хвалебна песен на Бога. Осъдени били на смърт. Мъчениците с радост тръгнали към мястото, където щели да бъдат умъртвени. По пътя мълвели молитвено:

- Благодарим ти, Господи, загдето ни удостои да се подвизаваме с добър подвиг, пътя да свършим, вярата да запазим. Направи ни участници в Твоята слава и ни причисли към ония, които са благоприятни на Тебе, понеже Ти си благ вовеки! Свещеномъченикът Зиновий и блажената му сестра Зинавия били убити с меч. Глас от небето ги повикал към вечен живот и към нетленни венци. С радост те предали на Бога душите си. Това станало в 285 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев), цитирани от Actualno.com.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 6 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    06:02 30.10.2022

  • 2 Сановник Лисиций

    12 12 Отговор
    Не е точно така, императорът е предприел мерки срещу ЛГБТ общността в град Егей.

    06:13 30.10.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 това открих

    8 0 Отговор
    Зиновия означава "съпровождам някого с богоугодно житие".

    11:21 30.10.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Елизабет Цветанова Измекярката

    3 1 Отговор
    Заповядайте в хепи в мол софия да хапнете една пица 🤭

    06:50 30.10.2024

  • 7 Владетел

    3 0 Отговор
    Поинтересувайте се кои са хората които стоят зад тази инициатива да бъда унищожен и от къде им идват доходите , всичко е от ясно по ясно 🤭

    06:53 30.10.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Мешавица от приказки и легенди. Жал ми е за православието заради такива драскачи и будали, които ги слушат. Затова православието изчезва. На свещениците казват попове и са сведени до изпълнители на обреди, вместо да се грижат за душевния мир на миряните си.
    Жалка картина…

    08:35 30.10.2024

  • 10 Убеждавам се, че това е религия

    4 4 Отговор
    На полуумни. Значи пекът ги на огън, варят ги в разтопен катран и Ицо ги спасява ама не може да ги спаси от меч. И овцете вярват на това🤣🤣🤣🤣

    08:46 30.10.2024