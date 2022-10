Ким Кардашиян иска да направи бижута от костите на майка си

Защото никой диамант не може да бъде по-скъп от тазобедрената кост на майка ви, нали? Мултимилионерката, инфлуенсър и бизнес магнат Ким Кардашиян съобщи, че е казала на лекарите на майка си Крис Дженър да запазят костите ѝ, след като Крис е претърпяла операция на тазобедрената става, тъй като планира да направи бижута от тях, предаде life.dir.bg.

Майката на Кардашиян и матриархът Крис Дженър е имала планирана операция на тазобедрената става в 5-ия епизод на "Кардашиянките", излъчен по Hulu на 20 октомври. По време на епизода Крис разкри, че Ким е отправила много странна молба към лекарите, извършили операцията.

