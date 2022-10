Събраха ли се отново Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън?

Някои по-наблюдателни интернет потребители смятат, че Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън може да са се събрали. На 21 октомври риалити звездата навърши 42 години и показа снимки от подаръците и партитата си в Instagram.

Тя е получила много цветя за своя рожден ден, но почитателите ѝ забелязаха, че край белите рози има и ароматна свещ с мирис на жасмин. Те смятат, че това е подарък от Пийт, тъй като той понякога наричал Ким - Жасмин. Прякорът идва от скеч, който двамата изиграха в предаването Saturday Night Live.

Риалити звездата бе в ролята на героинята Жасмин, а комикът в ролята на нейния любим Аладин. Освен това, скоро източник на "The Sun" сподели, че двамата са се видели тайно в Ню Йорк през октомври, пише teenproblem.net.

Pete Davidson sent Kim Kardashian flowers from "Aladdin" in the most recent episode of #TheKardashians https://t.co/PPPqmOoY7a pic.twitter.com/5zCZvZZkZi