НАСА засне "усмивката" на Слънцето (СНИМКА)

Обсерваторията за слънчева динамика на Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) е направила необичайна снимка на Слънцето. На нея слънчевият диск изглежда сякаш се смее. Снимката е публикувана в акаунта на NASA Sun в Twitter, предаде БГНЕС.

"Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА улови днес едно "усмихнато" Слънце. Тези тъмни петна на Слънцето, които се виждат в ултравиолетова светлина, са известни като коронални дупки", се казва в съобщението под кадъра.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31