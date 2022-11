Джулия Робъртс: Семейството на Мартин Лутър Кинг е платило за раждането ми (ВИДЕО)

Джулия Робъртс сподели в навечерието на 55-тия си рожден ден, че покойният Мартин Лутър Кинг-младши и съпругата му Корета Скот Кинг са платили болничната сметка за нейното раждане.



55-годишната актриса разкри, че двойката е направила този жест, тъй като родителите ѝ не са могли да си позволят таксата, и казва, че майка ѝ и баща ѝ са се сприятелили със семейството на Кинг, докато са живеели в Атланта и са ръководели театрално училище, предаде БГНЕС.



Тя разказа това на Гейл Кинг в клип, показващ разговора ѝ с журналистката миналия месец, който сега е споделен онлайн от фен: "Един ден Корета се обадила на майка ми и я попитала дали децата ѝ могат да се включат в театралната школа към училището, защото трудно намирали място, което да приеме нейните деца. Майка ми каза: "Разбира се, елате" и така всички те просто станаха приятели и ни помогнаха по-късно да излезем от затруднение".

