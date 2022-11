Кание Уест отново вдигна скандал, този път на футболен мач на сина си (ВИДЕО)

Рапърът Кание Уест за пореден път успя да предизвика скандал.

Този път изпълнителят вдигна скандал по време на футболен мач на сина си Сейнт в Лос Анджелис през уикенда. Свадата му беше уловена на видео от човек, присъствал на събитието.

#KanyeWest got into an argument with another parent at his son Saint's soccer game, and things got so heated he stormed off the field. https://t.co/cbswIuvu4X pic.twitter.com/fo3o3otBfq