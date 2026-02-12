Дъщерята на Ким Кардашиян отново провокира със скандална промяна (СНИМКИ)

Голяма промяна и нова порция скандал около най-известното тийнейджърско име в шоубизнеса. Норт Уест – дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест – отново разбуни духовете, след като публикува снимки с повече от дузина пиърсинги по ръцете и пръстите си, пише marica.bg.

Кадрите в Instagram показват украшения по почти всеки пръст, както и допълнителни пиърсинги по дланта и китката. Феновете веднага се разделиха на два лагера – едни аплодират смелия ѝ стил, други питат: „Не е ли твърде рано?“. Още повече че Норт е само на 12.

Оказва се, че визията е част от новия ѝ музикален проект – песента „Piercing on my hand“. Въпреки това провокацията си остава и отново повдига въпроса какъв пример дава на връстниците си.

Припомняме, че още през септември 2025 г. Норт беше забелязана с микродермален пиърсинг по време на разходка в Рим с майка си. Тогава социалните мрежи буквално избухнаха, а критиките към Ким заваляха. Мнозина смятаха, че подобни телесни модификации са прекалено сериозни за дете, особено заради риска от инфекции и болка.

Сега изглежда, че младата наследница не само не се отказва от експериментите, а ги надгражда. През 2026 г. тя вече дебютира и с bridge пиърсинг между очите, както и още бижута по ръцете – всичко това на фона на неспиращи онлайн спорове.

Ким Кардашиян не остана безмълвна. В подкаста Call Her Daddy тя защити дъщеря си: „Тя има много уникален стил… Забавно е да видиш някой толкова креативен и сигурен в себе си.“ Риалити звездата призова за „малко грация“ към нея като родител, признавайки, че възпитанието под прожекторите не е лесно.

Любопитното е, че и преди Норт е шокирала с визии, които по-късно се оказаха временни – като лицевите „татуировки“ за Хелоуин. Тогава отговорът им към критиките беше лаконичен: „This is such a non-issue.“

Истински или фалшиви – едно е сигурно: Норт Уест отлично знае как да бъде в центъра на вниманието.