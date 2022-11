Как изглежда космосът след смъртта на голяма звезда? (СНИМКА)

Последствията от експлозивната смърт на голяма звезда се виждат на изображение, публикувано Европейската южна обсерватория, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Детайлната снимка показва огромни нишки от ярко светещ газ, изхвърлен в пространството по време на избухването на свръхнова.

Смята се, че преди да експлодира в края на жизнения си цикъл, звездата е била с маса поне осем пъти по-голяма от тази на Слънцето. Тя се е намирала в нашата галактика Млечен път на около 800 светлинни години от Земята в посока на съзвездието Корабни платна. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона километра.

"Зловещото" изображение показва облаци от газ, които изглеждат като розови и оранжеви пипала във филтрите, използвани от астрономите. Те покриват пространство, приблизително 600 пъти по-голямо от нашата Слънчева система.

