Днес се навършват 65 години от полета на кучето Лайка в Kосмоса

Преди 65 години, на 3 ноември 1957 г., Съветският съюз изстрелва от космодрума Байконур апарата "Спутник-2" с кучето Лайка на борда. То става първото живо същество, напуснало пределите на Земята, но загива в околоземна орбита 5-7 часа след изстрелването. По този повод ТАСС предлага поглед към суборбиталните и космически полети с участието на кучета, пише БТА.

Laika - First Space Traveller

