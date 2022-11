Spice Girls се събраха за парти

Бившите членове на поп групата Spice Girls се събраха, за да отпразнуват рождения ден на Гери Хорнър (Холиуел). Виктория Бекъм, Ема Бънтън и Мелани Чизхолм дойдоха да поздравят своята колежка. Пош Спайс сподели снимки от партито в социалните си мрежи, пише tialoto.bg.

Гери отпразнува 50-ия си рожден ден в имението си в Оксфордшър през уикенда, въпреки че самият ѝ рожден ден беше на 6 август. Бившите членове на Spice Girls танцуваха на техния хит от 1996 г. Say You'll Be There. Събитието включва оркестър на живо и фойерверки. Певицата Шърли Беси изпя поздрав за рожденичката.

Струва си да се отбележи, че петият член на екипа, Мелани Браун, не можа лично да поздрави рожденичката по семейни причини. Между другото, на събитието присъстваха не само бивши участници в легендарната група. На партито присъстваха още моделът Попи Делевин и телевизионната водеща Райлън Кларк, както и съпрузите на артистите – Дейвид Бекъм, Крисчън Хорнър и Джейд Джоунс.