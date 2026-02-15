"Материалистката" Дакота Джонсън се изфука с чанта за $4 хиляди (СНИМКА)

Звездата от „Material Girl“ Дакота Джонсън се появи публично с актуална чанта, пише Vogue.
Тя бе облечена в черни панталони, сив пуловер и черно кожено яке. Чантата ѝ Prada с леопардов принт струва приблизително 4100 щатски долара.
Слуховете за връзката на Дакота Джонсън и Тъкър Пилсбъри се появиха за първи път през декември. След това папараци заснеха актрисата и рапъра на вечеря на свещи с приятели, на която актрисата се е сгушила до певеца, докато е разговаряла с останалите.
На 4 юни People съобщи, че Дакота Джонсън и певецът Крис Мартин са се разделили след слухове за сватба, а оттогава никой не ги е виждал заедно.
Слуховете за раздяла между звездите вече циркулираха през 2024 г. Анонимен източник каза пред таблоида Daily Mail, че актрисата и певецът са решили да „продължат напред“. Тогава бе съобщено, че Джонсън е свалила годежния си пръстен и е отсъствала от европейския етап от турнето на Coldplay. По-късно актрисата показа годежния си пръстен на репортерите.
