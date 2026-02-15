Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Материалистката" Дакота Джонсън се изфука с чанта за $4 хиляди (СНИМКА)

15 Февруари, 2026 13:11 818 10

Тя бе облечена в черни панталони, сив пуловер и черно кожено яке

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Material Girl“ Дакота Джонсън се появи публично с актуална чанта, пише Vogue.

Тя бе облечена в черни панталони, сив пуловер и черно кожено яке. Чантата ѝ Prada с леопардов принт струва приблизително 4100 щатски долара.

Слуховете за връзката на Дакота Джонсън и Тъкър Пилсбъри се появиха за първи път през декември. След това папараци заснеха актрисата и рапъра на вечеря на свещи с приятели, на която актрисата се е сгушила до певеца, докато е разговаряла с останалите.

На 4 юни People съобщи, че Дакота Джонсън и певецът Крис Мартин са се разделили след слухове за сватба, а оттогава никой не ги е виждал заедно.

Слуховете за раздяла между звездите вече циркулираха през 2024 г. Анонимен източник каза пред таблоида Daily Mail, че актрисата и певецът са решили да „продължат напред“. Тогава бе съобщено, че Джонсън е свалила годежния си пръстен и е отсъствала от европейския етап от турнето на Coldplay. По-късно актрисата показа годежния си пръстен на репортерите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 евтинджос

    2 0 Отговор
    Щом не е 40 хил, не ми я хвали

    13:14 15.02.2026

  • 2 Димо Екшъна

    0 0 Отговор
    Под 100 бона е менте.

    13:16 15.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Платила с Две сFирки ❗Бълха я ухапала❗
    Тя таА нЕ Б€Ш€ ли де един я Е Б€Ш€ по всички "телесни отверстия" ( както пишат в протоколите🤔

    13:20 15.02.2026

  • 5 хфей

    2 0 Отговор
    Тя поне си ги е изработила за разлика от нашите Чупакабра

    13:21 15.02.2026

  • 6 Политкоректен

    5 0 Отговор
    Доколкото разбирам тя всъщност с нищо не се е фукала. Излязла е от някаква врата облечена някак си и жълтите медии са започнали да изчисляват кое колко струва.

    13:24 15.02.2026

  • 7 Елизабет Цветанова Кахъра

    2 0 Отговор
    Нигериеца ако ми купи кола ще го пусна в всички дулапи 🤭🤣🤭🤣

    13:32 15.02.2026

  • 8 я па ти венке се изфукай с нещо

    3 0 Отговор
    по ценно дето го имаш дето го вардиш за свои хора успивачи

    13:50 15.02.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Някой хора я карат по снимки!

    13:58 15.02.2026

  • 10 Про стачка

    0 0 Отговор
    Това като цена и форма е като пазарска чанта тип (турски куфар) на простакеса купена от битака пред CHANEL Pre-Ownet за замо 362,826 €

    14:07 15.02.2026