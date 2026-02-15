Джейн Сиймур навършва 75 години днес

Британската актриса, продуцент и писателка Джейн Сиймур навършва 75 години. Тя е родена през 1951 г. в лондонско предградие в семейството на медицинска сестра и акушер, които я кръщават Джойс Пенелопе Вилхелмина Франкенберг.

Като дете бъдещата актриса научава холандски и френски език и посещава училище за сценични изкуства. На 17 години приема сценичното си име в чест на Джейн Сиймур (1508–1537), любимата съпруга на крал Хенри VIII на Англия (1491–1547).

Сиймур дебютира в киното през 1969 г., появявайки се във филма на Ричард Атънбъроу „Прекрасна война“. Тя печели международна слава през 1973 г., играейки ролята на приятелката на Джеймс Бонд в „Живей и остави другите да умрат“.

Тя участва и във филми като „Бойна звезда „Галактика“ (1978), „Алената бухалка“ (1982), „Революцията“ (1989), „Д-р Куин, лечителката“ (1993), „Нахалнички“ (2005), „Любов, после брак“ (2011), „Малката Италия“ (2018) и много други. Филмографията на актрисата включва над 150 роли.

Сиймур е била омъжена четири пъти. От 1971 до 1973 г. за режисьора Майкъл Атънбъроу, от 1977 до 1978 г. за Виктор Джефри Планър, а от 1981 до 1992 г. за Дейвид Флин (двойката има дъщеря и син). От 1993 до 2015 г. актрисата е омъжена за актьора Джеймс Кийч (имат синове близнаци). От 2023 г. е във връзка с музиканта и бивш лекар в спешното отделение Джон Замбети.

„Чувствам се вероятно на 40 или 50, може би на 40. В известен смисъл се превърнах в своеобразен символ на идеята, че животът след 70 съществува Чувствам се много енергична. Имам повече енергия от повечето млади хора на снимачната площадка“, сподели Сиймур в интервю за списание People.

Забележителна черта на актрисата е хетерохромията. Дясното ѝ око е кафяво, а лявото – зелено.