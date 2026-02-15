Обама вярва в съществуването на извънземни

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви вярата си в съществуването на извънземни. Той обаче отбеляза, че те не са в Зона 51, военна база в Невада, за която уфолозите смятат, че е място за съхранение на разбити НЛО и тела на извънземни.
„Извънземните са истински, но не съм ги виждал и не са скрити в Зона 51. Подземното съоръжение не съществува, освен ако няма някаква огромна конспирация, която го крие от президента на САЩ“, каза Обама в подкаста на блогъра Брайън Тайлър Коен.
Така наречената „Зона 51“ всъщност е част от Невадския тестов и тренировъчен център във военновъздушната база Едуардс, разположена на около 130 километра северозападно от Лас Вегас. Американските военни официално наричат района Грум Лейк (кръстен на близкото сухо солено езеро) или Летище Хоми. Достъпът до района е строго забранен, а въоръжени войски го охраняват.
1 тоя и микрона
19:37 15.02.2026
2 ЕПЩАЙН
19:38 15.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мъж мечта
19:41 15.02.2026
5 тез и те
Коментиран от #10
19:42 15.02.2026
6 Мнение
Точно това е нещото, което грантаджиите не схващат!
Безплатен обяд НЯМА, и когато Епщайновите шороши ви плащат грантове в големи количества, за да изпълнявате чинно техните интереси и да продавате своите, накрая става точно това което се случи в Украйна, а продалите се плащат най-високата цена!!!
19:44 15.02.2026
7 Анонимен
19:45 15.02.2026
8 Евгени от Алфапласт
19:47 15.02.2026
9 сащисан кравар
19:48 15.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "тез и те":Вселената е една холограма.Според законите на физиката галактиките отдавна трябваше да са се разпаднали.
Коментиран от #16
19:49 15.02.2026
11 Дзак
19:49 15.02.2026
12 ООрана държава
19:53 15.02.2026
13 АмИ
Никой няма доказателства.
Това е все едно някой да вярва в "Пепеляшка".
Коментиран от #14, #17
19:56 15.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "АмИ":Някой е създал тази холограма която виждаме на небето.
19:57 15.02.2026
15 От нищо не разбирам
20:21 15.02.2026
16 Пилотът Гошу
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Кои закони на физиката? Тея, които са открити досега на планетата ли? Доста арогантно е да си мислиш, че всичко ти е ясно, като дори на планетата 90% от океаните са неизследвани, ти вече претендираш да знаеш всичко и извън нея...
20:22 15.02.2026
17 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "АмИ":Предполагам няма предвид извънземни на Земята, а по принцип. Няма логика да сме единствените живи същества във всички вселени...
20:24 15.02.2026
18 Мими Кучева🐕
20:34 15.02.2026