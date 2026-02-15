Обама вярва в съществуването на извънземни

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви вярата си в съществуването на извънземни. Той обаче отбеляза, че те не са в Зона 51, военна база в Невада, за която уфолозите смятат, че е място за съхранение на разбити НЛО и тела на извънземни.

„Извънземните са истински, но не съм ги виждал и не са скрити в Зона 51. Подземното съоръжение не съществува, освен ако няма някаква огромна конспирация, която го крие от президента на САЩ“, каза Обама в подкаста на блогъра Брайън Тайлър Коен.

Така наречената „Зона 51“ всъщност е част от Невадския тестов и тренировъчен център във военновъздушната база Едуардс, разположена на около 130 километра северозападно от Лас Вегас. Американските военни официално наричат ​​района Грум Лейк (кръстен на близкото сухо солено езеро) или Летище Хоми. Достъпът до района е строго забранен, а въоръжени войски го охраняват.