Новини
Любопитно »
Обама вярва в съществуването на извънземни

Обама вярва в съществуването на извънземни

15 Февруари, 2026 19:35 892 18

  • барак обама-
  • сащ-
  • извънземни

Той отбеляза, че те не са в Зона 51, военна база в Невада

Обама вярва в съществуването на извънземни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви вярата си в съществуването на извънземни. Той обаче отбеляза, че те не са в Зона 51, военна база в Невада, за която уфолозите смятат, че е място за съхранение на разбити НЛО и тела на извънземни.

Извънземните са истински, но не съм ги виждал и не са скрити в Зона 51. Подземното съоръжение не съществува, освен ако няма някаква огромна конспирация, която го крие от президента на САЩ“, каза Обама в подкаста на блогъра Брайън Тайлър Коен.

Така наречената „Зона 51“ всъщност е част от Невадския тестов и тренировъчен център във военновъздушната база Едуардс, разположена на около 130 километра северозападно от Лас Вегас. Американските военни официално наричат ​​района Грум Лейк (кръстен на близкото сухо солено езеро) или Летище Хоми. Достъпът до района е строго забранен, а въоръжени войски го охраняват.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя и микрона

    5 1 Отговор
    живеят с мъжки жени

    19:37 15.02.2026

  • 2 ЕПЩАЙН

    5 1 Отговор
    Също така обича човешко.

    19:38 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъж мечта

    3 0 Отговор
    Който сее вятър жъне бури!

    19:41 15.02.2026

  • 5 тез и те

    9 2 Отговор
    че то да не е мит или някаква легенда че да вярва? абе вие как си мислите че сме единствените в тая вселена ли? трябва да си адски ограничен за да си мислиш че сме единствени в нещо което никой дори незнае колко е голямо…

    Коментиран от #10

    19:42 15.02.2026

  • 6 Мнение

    10 0 Отговор
    Обама ако не бе спонсорирал майдана с 5млрд долара през 2013-14, сега Украйна щеше да си е цяла, а хората (и от двете страни) щяха да са още живи!

    Точно това е нещото, което грантаджиите не схващат!
    Безплатен обяд НЯМА, и когато Епщайновите шороши ви плащат грантове в големи количества, за да изпълнявате чинно техните интереси и да продавате своите, накрая става точно това което се случи в Украйна, а продалите се плащат най-високата цена!!!

    19:44 15.02.2026

  • 7 Анонимен

    9 1 Отговор
    Вярва или ЗНАЕ?

    19:45 15.02.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Тоя негър си беше откаченяк по принцип.

    19:47 15.02.2026

  • 9 сащисан кравар

    1 1 Отговор
    Че той и гумения Бай Дън си е извънземно 👽

    19:48 15.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "тез и те":

    Вселената е една холограма.Според законите на физиката галактиките отдавна трябваше да са се разпаднали.

    Коментиран от #16

    19:49 15.02.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Нека първо човеците да развият собствените си способности!

    19:49 15.02.2026

  • 12 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Книгата на президентите е чел тоя, знае всичко

    19:53 15.02.2026

  • 13 АмИ

    0 7 Отговор
    Абсурдно е да има извънземни!
    Никой няма доказателства.
    Това е все едно някой да вярва в "Пепеляшка".

    Коментиран от #14, #17

    19:56 15.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "АмИ":

    Някой е създал тази холограма която виждаме на небето.

    19:57 15.02.2026

  • 15 От нищо не разбирам

    0 0 Отговор
    Вероятно може да е имал предвид, че вярва в nothing on this Earth. Разправят, че nothing last forever :), but I understand from nothing. Щото нямам нищо и къде по света има нищо, всичкото е при мен, да си живеем в разбирателство:) Хихи.

    20:21 15.02.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Кои закони на физиката? Тея, които са открити досега на планетата ли? Доста арогантно е да си мислиш, че всичко ти е ясно, като дори на планетата 90% от океаните са неизследвани, ти вече претендираш да знаеш всичко и извън нея...

    20:22 15.02.2026

  • 17 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "АмИ":

    Предполагам няма предвид извънземни на Земята, а по принцип. Няма логика да сме единствените живи същества във всички вселени...

    20:24 15.02.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    0 0 Отговор
    Прав е!Кирил Петков е извънземен.🤔🤗🤣👍

    20:34 15.02.2026