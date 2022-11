Любовни писма на Боб Дилън от 50-те години се продават на търг

Колекция от дълбоко лични любовни писма от тийнейджъра Боб Дилън до приятелката му от гимназията, в които той споделя намерението си да промени името си и да продаде милион плочи, се предлага на търг в Бостън, предаде Асошиейтед прес.

Момчето Боб Цимерман от Хибинг, Минесота, пише 42 писма на общо 150 страници до Барбара Ан Хюит в периода 1957-1959 г. Посланията, които се предлагат на търг от аукционна къща "Ар Ар окшън", никога досега не са се появявали публично и хвърлят светлина върху живота на фолк-рок иконата.

