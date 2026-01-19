След неуспешните мандати: Президентът трябва да назначи служебен кабинет и да определи дата за изборите

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата конституционна процедура – назначаването на служебно правителство, съобщават от БНТ.
За целта Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията служебен министър-председател може да бъде избиран само от 10 лица в т.нар. „домова книга“.
Това са председателят на Народното събрание, управителят и тримата подуправители на БНБ, Омбудсманът и неговият заместник, шефът на Сметната палата или неговите заместници.
Заедно с назначаването на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
07:14 19.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дядото
07:21 19.01.2026
5 Гъбар с ботуши
Че аз съм все за гъби, но пък знам, че няма бюджет а пък някой иска да засмуче свеж кеш като се купят Американски уникални топ-моп-ултра-супер машини.
12 000бр. с цена за брой 8 000лв. за скромната сума от 96 000 000 мил.лв.
07:33 19.01.2026
6 ТО НЯМА ДЪРЖАВА
07:37 19.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абстрактен грапав шпек
07:47 19.01.2026
9 Последния Софиянец
По този начин Русия вече няма да ни счита за "вражеска държава" и отношенията ни ще се върнат към онези прекрасни години, в които живеехме много по-добре и по-спокойно.
Нека всички да гласуваме правилно и в името на българи-руската дружба !
Коментиран от #15
07:50 19.01.2026
10 Герп боклуци
Коментиран от #16
07:58 19.01.2026
11 отново коалицията ще се грижи за вас
07:58 19.01.2026
12 ООрана държава
07:59 19.01.2026
13 Никой
08:03 19.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лалугер
До коментар #10 от "Герп боклуци":И без теб можем
08:08 19.01.2026