Новини
България »
След неуспешните мандати: Президентът трябва да назначи служебен кабинет и да определи дата за изборите

След неуспешните мандати: Президентът трябва да назначи служебен кабинет и да определи дата за изборите

19 Януари, 2026 07:10 754 16

  • президент-
  • служебен кабинет-
  • дата за избори

Според последните промени в Конституцията служебен министър-председател може да бъде избиран само от 10 лица в т.нар. „домова книга“.

След неуспешните мандати: Президентът трябва да назначи служебен кабинет и да определи дата за изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата конституционна процедура – назначаването на служебно правителство, съобщават от БНТ.

За целта Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията служебен министър-председател може да бъде избиран само от 10 лица в т.нар. „домова книга“.

Това са председателят на Народното събрание, управителят и тримата подуправители на БНБ, Омбудсманът и неговият заместник, шефът на Сметната палата или неговите заместници.

Заедно с назначаването на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    4 6 Отговор
    за Алтернатива за България !!!!

    07:14 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дядото

    12 1 Отговор
    ех този неразбран президент,с това си мълчание съсипа мисирките и "политиците" от гадания

    07:21 19.01.2026

  • 5 Гъбар с ботуши

    3 1 Отговор
    Някой наивник може ли да каже какво е това (Избори).
    Че аз съм все за гъби, но пък знам, че няма бюджет а пък някой иска да засмуче свеж кеш като се купят Американски уникални топ-моп-ултра-супер машини.
    12 000бр. с цена за брой 8 000лв. за скромната сума от 96 000 000 мил.лв.

    07:33 19.01.2026

  • 6 ТО НЯМА ДЪРЖАВА

    5 1 Отговор
    Те ще и назначават правителство!?!? Питайте господарите да ни назначат един генерал губернатор и да свършва театъра.

    07:37 19.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абстрактен грапав шпек

    4 0 Отговор
    Време е да се гласува всеки месец и да се купуват редовно нови машини.

    07:47 19.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Никой нормален българин не би гласувал против това Р. Радев ако слезе на политическия терен да стане следващият ни министър-председател.
    По този начин Русия вече няма да ни счита за "вражеска държава" и отношенията ни ще се върнат към онези прекрасни години, в които живеехме много по-добре и по-спокойно.
    Нека всички да гласуваме правилно и в името на българи-руската дружба !

    Коментиран от #15

    07:50 19.01.2026

  • 10 Герп боклуци

    0 2 Отговор
    Тия скенерчета до изборите няма как да ги уредите. Ще е 100% хартиен вот, аз на тия хартиики не гласувам, аре успех пропадналадържава

    Коментиран от #16

    07:58 19.01.2026

  • 11 отново коалицията ще се грижи за вас

    1 1 Отговор
    БСП поздравява всички с победата си на изборите.

    07:58 19.01.2026

  • 12 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Очертават се най нечестните и избори в историята, европа дреме се правят, че не виждат какво се случва. Ако всичко е на хартиена бюлетина герб и нн ще се бият за първото място с по 40% вот...

    07:59 19.01.2026

  • 13 Никой

    1 0 Отговор
    Ние бачкаме - те взимат заплатки.

    08:03 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Герп боклуци":

    И без теб можем

    08:08 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове