Кой има имен ден днес, 26 ноември 2025 г. Честито!

На 26 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Стилиян (означава - стълб), Стилияна, Щилиян (Щилиян - разновидност на Стилиян), Щилияна, Щерян, Щеряна.



Православната църквата почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски. Свети Стилиян е роден в Пафлагония Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиян раздал имуществото си, станал монах и се прочул като чудотворен лечител на децата, заради което получил прозвището „Детепазител“.



Светецът се приема за патрон на педиатрията и педагогиката. На иконите най-често се изобразява как с дясната си ръка извършва „благославящ“ жест, държи патерица, сочи с дете или с държи в лявата си ръка пеленаче. Почита се особено много като покровител на децата и особено на кърмачетата. Има една икона, намира се в черквата на с. Сатовча, Разложко, на която Св. Стилиян е прегърнал 14 пеленачета. Той ги пази от „детешката болест“, както наричали детския паралич, а и от други заболявания.



Народният култ към св. Стилиян е развит предимно в южните български земи, където наричат светеца и празника му „Щири“ (в Родопите), „Шилимен“ (в Пирин) или „Щилиян“ (в странджанския край) и още „Щилено“ или „Детешки празник“.



Светецът се изобразява още върху накити и амулети, особено такива, които са предназначени за деца. В деня на неговия празник майките месят и раздават за здравето на рожбите си питки, намазани отгоре с мед, а на някои места и варена царевица.



Жените палят свещи пред иконата на светеца и през целия ден не работят нищо, за да не боледуват децата им.



Имен ден празнуват всички, които носят името: Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 Оценка 4.2 от 38 гласа.