Кой има имен ден днес, 26 ноември 2025 г. Честито!

На 26 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Стилиян (означава - стълб), Стилияна, Щилиян (Щилиян - разновидност на Стилиян), Щилияна, Щерян, Щеряна.
Православната църквата почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски. Свети Стилиян е роден в Пафлагония Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиян раздал имуществото си, станал монах и се прочул като чудотворен лечител на децата, заради което получил прозвището „Детепазител“.
Светецът се приема за патрон на педиатрията и педагогиката. На иконите най-често се изобразява как с дясната си ръка извършва „благославящ“ жест, държи патерица, сочи с дете или с държи в лявата си ръка пеленаче. Почита се особено много като покровител на децата и особено на кърмачетата. Има една икона, намира се в черквата на с. Сатовча, Разложко, на която Св. Стилиян е прегърнал 14 пеленачета. Той ги пази от „детешката болест“, както наричали детския паралич, а и от други заболявания.
Народният култ към св. Стилиян е развит предимно в южните български земи, където наричат светеца и празника му „Щири“ (в Родопите), „Шилимен“ (в Пирин) или „Щилиян“ (в странджанския край) и още „Щилено“ или „Детешки празник“.
Светецът се изобразява още върху накити и амулети, особено такива, които са предназначени за деца. В деня на неговия празник майките месят и раздават за здравето на рожбите си питки, намазани отгоре с мед, а на някои места и варена царевица.
Жените палят свещи пред иконата на светеца и през целия ден не работят нищо, за да не боледуват децата им.
Имен ден празнуват всички, които носят името: Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:08 26.11.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:24 26.11.2022
3 Нашийник
Коментиран от #5
04:53 26.11.2023
4 Оцет Пийнисий
Коментиран от #6
05:01 26.11.2023
5 мдаа
До коментар #3 от "Нашийник":А ти имаш интересен нашийник.
07:59 26.11.2023
6 тиририрам
До коментар #4 от "Оцет Пийнисий":"Консултантите" сте по-добре от тях. Никой не се консултира с вас, но хонорарите си вървят.
08:01 26.11.2023
8 бай дъ уей
До коментар #7 от "ГРАД ПЛИСКА":Путин каза, че алкохолът е отрова.
08:49 26.11.2023
9 Мъдрият
Стела - също има имен ден днес!
Уникален светец - прочетете житието му, и ще се удивите на прекрасния му и уникален живот и чудеса!
Тук в статията - пак е наблегнато на народните поверия и суеверия - не ги пишете тези неща, това е все едно в буркана с мед да сложите лъжица катран! И да го консумирате така!
Нека Бог по молитвите на Св. преподобни Стилиян Пафлагонийски Детепазител да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И нека и нашите деца също да вървят неотклонно по пътя си към Бога!
п.с.Ще публикувам в отделен коментар края на житието на Св.Стилиян Пафлагонийски, защото там е написано нещо много важно за нас и за децата ни!
Коментиран от #12, #15, #17
10:09 26.11.2023
10 Мъдрият
И накрая нека знаем, че св. Стилиан помага не само на физически болните деца, но и на страдащите душевно и духовно деца и младежи. Защото и децата, и младежите страдат от прегрешения и страсти и могат да бъдат неуправляеми, нервни и "опаки". Под въздействието на лукавия и на зли човеци те могат станат дори неузнаваеми за домашните си и да поемат по лоши пътеки. Нека и в такива случаи родителите да прибягват към св. Стилиан, защото той е готов да помогне, стига само и молещият го да изпълнява честно своите задължения.
Ала и извън частните тези обстоятелства, личността на св. Стилян ни призовава към дела на благочестието, смирението, правдата, милостинята. Призовава ни най-сетне и към горещата вяра, с която ще срещнем Бога "лице в лице" в деня последен. Към дела по волята Божия, за да бъде взета и нашата душа от ангели небесни и поведена към блаженството на небесата. Амин.
Коментиран от #13, #14, #16, #19
10:11 26.11.2023
11 Салмонела
06:42 26.11.2024
12 Гост666
До коментар #9 от "Мъдрият":Щом е написано е вярно . Каво ти пречат поверията нали от там после са черпили тези който са писали за него.
06:45 26.11.2024
13 Гост666
До коментар #10 от "Мъдрият":Значи този може ако се помолим да лекува ментално болни . Много интересно . Като гледам много не помага това молене за такива хора добре ,че има лекарства и доктори , че само с молитви не става .
06:47 26.11.2024
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #10 от "Мъдрият":Ходи го кажи на родителите на онези деца който пребиха човек в мола . Ако имаше бог или светци защо не помагат а седят и горе в облаците и гледат сейр .
06:52 26.11.2024
15 😈😈😈😈
До коментар #9 от "Мъдрият":Направи си страница във фейса импулси там на воля ,и давай църковно религиозни съвети на тези който вярват ако са останали такива . Все си не доволен дядо попе ако си такъв . Може би си монах , падре, епископ или дякон . Все намира кусури в статиите за светци , пречат ти народните поверия . Все добавяш по нещо безполезно за повечето хора . И други такива . И нито един коментар по други теми . Ти си като един роднина АДВЕНТИСТ , веган , не гледа новини и филми изхвърли си всички книги или ги раздаде . Не говори по други теми преди 17 частът ,че било забранено до тогава само за Бог и религия .
06:58 26.11.2024
18 Бог е по-силен от Дявола
Коментиран от #20
07:58 26.11.2024
20 Сатана
До коментар #18 от "Бог е по-силен от Дявола":Нима ние сме паднали ангели . Не че има такива както и Бог . Един измислен от хората персонаж.
13:18 26.11.2024