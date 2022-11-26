Новини
Кой има имен ден днес, 26 ноември 2025 г. Честито!

26 Ноември, 2022 06:00, обновена 26 Ноември, 2025 07:10

Кой има имен ден днес, 26 ноември 2025 г. Честито!

  • св. стилиян пафлагонийски-
  • празник-
  • почит-
  • имен ден

Православната църквата почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски

Кой има имен ден днес, 26 ноември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 26 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Стилиян (означава - стълб), Стилияна, Щилиян (Щилиян - разновидност на Стилиян), Щилияна, Щерян, Щеряна.

Православната църквата почита паметта на Св. Стилиян Пафлагонийски. Свети Стилиян е роден в Пафлагония Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиян раздал имуществото си, станал монах и се прочул като чудотворен лечител на децата, заради което получил прозвището „Детепазител“.

Светецът се приема за патрон на педиатрията и педагогиката. На иконите най-често се изобразява как с дясната си ръка извършва „благославящ“ жест, държи патерица, сочи с дете или с държи в лявата си ръка пеленаче. Почита се особено много като покровител на децата и особено на кърмачетата. Има една икона, намира се в черквата на с. Сатовча, Разложко, на която Св. Стилиян е прегърнал 14 пеленачета. Той ги пази от „детешката болест“, както наричали детския паралич, а и от други заболявания.

Народният култ към св. Стилиян е развит предимно в южните български земи, където наричат светеца и празника му „Щири“ (в Родопите), „Шилимен“ (в Пирин) или „Щилиян“ (в странджанския край) и още „Щилено“ или „Детешки празник“.

Светецът се изобразява още върху накити и амулети, особено такива, които са предназначени за деца. В деня на неговия празник майките месят и раздават за здравето на рожбите си питки, намазани отгоре с мед, а на някои места и варена царевица.

Жените палят свещи пред иконата на светеца и през целия ден не работят нищо, за да не боледуват децата им.

Имен ден празнуват всички, които носят името: Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 10 Отговор
    ЧИД и ПРАЗНИКна всички ХОРА имащи ПРАЗНИК

    06:08 26.11.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 9 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    07:24 26.11.2022

  • 3 Нашийник

    10 9 Отговор
    Интересни празници имат вярващите.

    Коментиран от #5

    04:53 26.11.2023

  • 4 Оцет Пийнисий

    10 11 Отговор
    Поповете са най-добре, всеки ден някакъв празник, кръщене или погребение.

    Коментиран от #6

    05:01 26.11.2023

  • 5 мдаа

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нашийник":

    А ти имаш интересен нашийник.

    07:59 26.11.2023

  • 6 тиририрам

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Оцет Пийнисий":

    "Консултантите" сте по-добре от тях. Никой не се консултира с вас, но хонорарите си вървят.

    08:01 26.11.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай дъ уей

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГРАД ПЛИСКА":

    Путин каза, че алкохолът е отрова.

    08:49 26.11.2023

  • 9 Мъдрият

    18 7 Отговор
    Честит имен ден на всички именици и именички православни християни!
    Стела - също има имен ден днес!

    Уникален светец - прочетете житието му, и ще се удивите на прекрасния му и уникален живот и чудеса!

    Тук в статията - пак е наблегнато на народните поверия и суеверия - не ги пишете тези неща, това е все едно в буркана с мед да сложите лъжица катран! И да го консумирате така!

    Нека Бог по молитвите на Св. преподобни Стилиян Пафлагонийски Детепазител да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И нека и нашите деца също да вървят неотклонно по пътя си към Бога!


    п.с.Ще публикувам в отделен коментар края на житието на Св.Стилиян Пафлагонийски, защото там е написано нещо много важно за нас и за децата ни!

    Коментиран от #12, #15, #17

    10:09 26.11.2023

  • 10 Мъдрият

    17 5 Отговор
    Ето и края на житието на Св.Стилиян Пафлагонийски:

    И накрая нека знаем, че св. Стилиан помага не само на физически болните деца, но и на страдащите душевно и духовно деца и младежи. Защото и децата, и младежите страдат от прегрешения и страсти и могат да бъдат неуправляеми, нервни и "опаки". Под въздействието на лукавия и на зли човеци те могат станат дори неузнаваеми за домашните си и да поемат по лоши пътеки. Нека и в такива случаи родителите да прибягват към св. Стилиан, защото той е готов да помогне, стига само и молещият го да изпълнява честно своите задължения.

    Ала и извън частните тези обстоятелства, личността на св. Стилян ни призовава към дела на благочестието, смирението, правдата, милостинята. Призовава ни най-сетне и към горещата вяра, с която ще срещнем Бога "лице в лице" в деня последен. Към дела по волята Божия, за да бъде взета и нашата душа от ангели небесни и поведена към блаженството на небесата. Амин.

    Коментиран от #13, #14, #16, #19

    10:11 26.11.2023

  • 11 Салмонела

    6 7 Отговор
    Нали уж пости преди Коледа а то не можем да станем от масата , от тези именяци.

    06:42 26.11.2024

  • 12 Гост666

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Щом е написано е вярно . Каво ти пречат поверията нали от там после са черпили тези който са писали за него.

    06:45 26.11.2024

  • 13 Гост666

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Значи този може ако се помолим да лекува ментално болни . Много интересно . Като гледам много не помага това молене за такива хора добре ,че има лекарства и доктори , че само с молитви не става .

    06:47 26.11.2024

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Ходи го кажи на родителите на онези деца който пребиха човек в мола . Ако имаше бог или светци защо не помагат а седят и горе в облаците и гледат сейр .

    06:52 26.11.2024

  • 15 😈😈😈😈

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Направи си страница във фейса импулси там на воля ,и давай църковно религиозни съвети на тези който вярват ако са останали такива . Все си не доволен дядо попе ако си такъв . Може би си монах , падре, епископ или дякон . Все намира кусури в статиите за светци , пречат ти народните поверия . Все добавяш по нещо безполезно за повечето хора . И други такива . И нито един коментар по други теми . Ти си като един роднина АДВЕНТИСТ , веган , не гледа новини и филми изхвърли си всички книги или ги раздаде . Не говори по други теми преди 17 частът ,че било забранено до тогава само за Бог и религия .

    06:58 26.11.2024

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бог е по-силен от Дявола

    11 3 Отговор
    И, Слава на Бог. - "Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.” трябва да знаем, че дявола иска да ни унищожи. Сатанистите са пощурели от злоба . Смешници...

    Коментиран от #20

    07:58 26.11.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Бог е по-силен от Дявола":

    Нима ние сме паднали ангели . Не че има такива както и Бог . Един измислен от хората персонаж.

    13:18 26.11.2024