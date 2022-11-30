Новини
Кой има имен ден днес, 30 ноември 2025 г. Честито!

30 Ноември, 2022 06:00, обновена 30 Ноември, 2025 06:16

Кой има имен ден днес, 30 ноември 2025 г. Честито!

  • cвeти aндрeй първoзвaни-
  • андреевден-
  • имен ден-
  • празник

Нa 30 нoeмври oтбeлязвaмe Aндрeeвдeн

Кой има имен ден днес, 30 ноември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нa 30 нoeмври oтбeлязвaмe Aндрeeвдeн. Имeн дeн имaт вcички cвързaни cъc cвeтeцa Aндрeй Първoзвaни - Aндрeй, Aндрeянa, Aндрeя, Aндриян, Aндрo, Хрaбър, Хрaбрин, Cилeн, Дeшкa, Първaн.

Бългaрcкoтo нaрoднo прeдaниe рaзкaзвa зa caмoтникa cвeтeц Aндрeй, кoйтo живeeл в плaнинaтa. Имaл cи нивa, кoятo гo дaрявaлa c вcички зeмни блaгa. Вeднъж oбaчe мeчкa изялa eдинcтвeният вoл, c кoйтo oрял твърдaтa зeмя. Ядocaл ce Aндрeй и впрeгнaл мeчкaтa в рaлoтo и oт тoгaвa cвeтиятa cтaнaл гocпoдaр нa мeчкитe.

Eтo зaщo cтaритe бългaри нa 30 нoeмври прaзнувaли и Мeчкиндeн.

Нa прaзникa кaтo пoвeчeтo прaзници, кoйтo извършвaт прeхoдa oт eceнтa към зимaтa, в къщaтa жeнитe нe трябвaлo дa рaбoтят.

В нaвeчeриeтo нa Aндрeeвдeн жeнитe cвaрявaли цaрeвицa, фacул, eчeмик, oвec - вcичкo кoeтo ce cee и гo нaричaли " Кaктo cвaрeнитe зърнa нaeдрявaт, тaкa и дa нaeдрeят пoceвитe".

Рaнo cутрин нaй-cтaрaтa жeнa в къщaтa измивaлa oчитe cи взимaлa дeceт зърнa oт cвaрeнaтa цaрeвицa, хвърлялa ги нaгoрe и кaзвaлa "Нa ти мeчкo cвaрeн кукуруз, дa нe ядeш cурoвия!". Цялoтo дoмoчaдиe пocлe хвърлялo нaвиcoкo някoлкo зърнa в кoминa, "дa изрacнaт пoceвитe виcoки" - хaпвaли cи, a жeнaтa рaздaвaлa oт вaривoтo и нa кoмшиитe - дa e плoдoвитa гoдинaтa. Млaдитe нeвecти cъщo прaзнувaли, oчaквaйки плoдoрoдиe и здрaвe.

C тeзи зaклинaния бългaринът цeлял дa умилocтиви мeчкaтa, вярвaли чe тя нocи здрaвe. Ocoбeнo пoчитaнa билa мeчкaтa зaрaди тoвa, чe e врaг нa вълцитe, кoитo нaпaдaли хoрaтa и cтaдaтa.

Cмятa ce, чe нa Aндрeeвдeн, дeнят зaпoчвa дa eдрee кoлкoтo прoceнo зърнo, зa тoвa нa мecтa ce нaричa и Eдриндeн или Eдрeй.

Нa трaпeзaтa ce cлaгa питa и яcтия oт някaквo зърнo - цaрeвицa, булгур, бoб, лeщa, прoco. Тъй кaтo ceгa ca Кoлeдни пocти, вcичкo нa мacaтa e пocтнo.


  ГРАД КОЗЛОДУЙ

    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    06:01 30.11.2022

  Нафорфорий

    Днес имен ден имам аз.

  А на другите

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Им пожелаваме запасняци на руско украинския фронт.

    14:43 30.11.2022

  Идън

    Честит празник на имениците! Андрей означава мъжествен- юначен. Това е един от първите последователи на Христос- Първозвани. Бил е свидетел на кръщението на Исус и негов брат е Св. Петър. Разпространявал е Христовото учение и е покровител на православните народи населяващи западното Черноморско крайбрежие- т. е днешна Гърция- България и Балканския полуостров Умира на кръста мъченически- завързан за разпятието- също както своя брат Петър- обърнали са кръста и Св. Петър е бил надолу с главата,когато го изгарят.Повече- от Мъдрият.

  Мъдрият

    До коментар #9 от "Идън":

    Пише се Иисус Христос - с две букви "И" - така пишем православните християни, с едно И - пишат протестантите!

    След малко ще се включа, защото този път статията е под всякаква критика - само за разни суеверия!

  Мъдрият

    Авторе, с тази статия направо ми падна в очите!

    Може ли да не напишеш нищо за Свети Апостол Андрей Първозвани - тоест първият който е станал Апостол и е разбрал, че Иисус е Божий Син. И който е проповядвал и по нашите земи и е ръкоположил първите епископи тук!

    Препоръчвам ти да ползваш само православни източници при статиите. Има един сайт - православен храм - там има качени житията на Светиите по Св. Димитрий Ростовски - ползвай го него!

    09:36 30.11.2023

  Мъдрият

    Честит имен ден първо на всички именици православни християни!

    Поради това, че в статията тук не се говори за най-важното - за Свети Апостол Андрей - ще напиша накратко част от житието му:

    Св. Апостол Андрей се нарича Първозвани, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христа. От ранни години той жадувал за божествената истина и когато Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от неговите ученици. Андрей стоял на брега на Йордан, когато Йоан Предтеча, посочвайки на народа минаващия Иисус, казал: "Ето Агнецът Божий!" Като чул тези думи, Андрей тръгнал подир Спасителя и прекарал с Него целия ден.

    След това отишъл да намери брата си Симон (Петър), съобщил му радостната вест: "Намерихме Месия", и го довел при Христа. Двамата братя обаче продължавали своя предишен живот и се занимавали с риболовство. Те били родом от ВитсаидаРечник. По-късно Спасителят ги видял на брега на Галилейското море и им казал: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци". От тогава те навсякъде вървели подир Спасителя и били свидетели на Неговите чудеса, смърт и възкресение.

  Мъдрият

    След Възнесение Господне и слизане на св. Дух, когато апостолите отишли по разни страни да проповядват словото Божие, ап. Андрей се отправил към северните страни. През Гърция, Мала Азия, по нашите брегове на Черно море той стигнал до страната, обитавана от скитите. Тая страна, тогава дива и неизвестна, е сегашна Русия. Целият си живот апостолът посветил на проповед. С търпение понасял гонение от езичниците и навсякъде със своето слово, чудеса и примерен живот спечелвал нови последователи за Христа.

    В Понтийския град Синоп, близо до Черно море, където св. Андрей пристигнал със св. ап. Матей, двамата Христови проповедници претърпели ужасно гонение от юдеите, които със злоба видели, че Христовото учение печели много последователи. Юдеите наклеветили апостолите пред властта, затворили ги в тъмница, били ги до смърт и ги хвърлили вън от градските порти. Но изцереният чрез чудесно явяване на Спасителя ап. Андрей се върнал в града, продължил проповедта и обърнал мнозина към Христа. Дори в VII век още посочвали в Синоп катедрата, от която проповядвал апостолът, и мраморната негова икона.

    Св. Андрей проповядвал усърдно и в другите градове на Понт и Гърция, изцерявал болни, прогонвал нечисти духове, убеждавал новообърнатите да бъдат милостиви към странниците и своите роби и да имат любов към всички.

    Св. апостоли, пръснати по цял свят да проповядват Евангелието, се събирали понякога в Йерусалим за празника Пасха. В тия радостни срещи те си съобщавали един на

  Мъдрият

    Св. апостоли, пръснати по цял свят да проповядват Евангелието, се събирали понякога в Йерусалим за празника Пасха. В тия радостни срещи те си съобщавали един на друг успеха на общото дело, в общата молитва придобивали нови сили за продължаване на трудовете и след това предприемали нови пътешествия. Заедно със св. Йоан Богослов ап. Андрей посетил Ефес и след това прекарал две години в Никея, където извършил много чудеса и обърнал към Христа множество езичници. Кротостта и добродетелният живот на св. апостол привличали към него народа, който, като го слушал, се провиквал: "Наистина ти си ученик и приятел на благия и милостивия Бог, и Той говори чрез твоите уста!" Св. апостол обиколил с проповед градовете Ираклия, Халкидон и Трапезунд; посетил Армения и Грузия. В последната страна и досега са запазени предания за неговото престояване там.

    По време на своите пътешествия св. апостол Андрей проникнал в планините на Осетия и Абхазия, проповядвал е Севастия (днешен Сухуми), обходил бреговете на Черно море и посетил Херсон Таврически (сегашния Кримски полуостров). Там по това време имало богати гръцки колонии. А за страната, която лежала на север - за Русия, тогава се знаело малко. Племената, които я населявали, били известни под общото име скити. Първият руски летописец Нестор разказва по предание, запазило се до негово време, че св. апостол стигнал до река Днепър до мястото, където сега се намира Киев. Като се изкачил на един хълм, той забил кръст и казал на н

    09:51 30.11.2023

  Мъдрият

    Първият руски летописец Нестор разказва по предание, запазило се до негово време, че св. апостол стигнал до река Днепър до мястото, където сега се намира Киев. Като се изкачил на един хълм, той забил кръст и казал на намиращите се с него ученици: "На това място ще възсияе Божията благодат, ще се издигнат църкви на Христа и истинската светлина ще излезне от тук по цялата страна". Сега на същия тоя хълм стои църквата на името на св. Андрей Първозвани.

    След това трудно пътешествие ап. Андрей посетил Синоп и градовете, които лежали близо до Черно море. Той посетил и гр. Византион (днешен Цариград) и там ръкоположил за пръв епископ Стахий, един от 70-те Христови ученици. Обхождайки градовете на Гърция, той вече в преклонни години дошъл до гр. Патра, където трябвало да завърши неговият земен подвиг. Много от жителите на Патра, като чули евангелската проповед, оставяли идолите и се обръщали към истинския Бог.

    ...

    Св.Апостол Андрей почива мъченически като е разпънат на кръст от управителя на Патра, който после се разкаял за това деяние и поискал да снемат Апостола от кръста, но Свети душата на Свети Апостол Андрей вече била приета от Господа...

    Св. ап. Андрей се счита апостол на православните християни, зашото той е ръкоположил първият епископ в Цариград - апостол Стахий, а от Цариградската патриаршия са получили св. Кръщение и миропомазание православните славяни - българи, сърби, руси и други.

    09:52 30.11.2023

  Идън

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    В светската литература името се изписва с едно И.В официалния правописен речник изписването на името не е регламентирано и затова и двете форми са правилни.Ние тук пишем на книжовен език- не на църковен.

11:04 30.11.2023

  Мъдрият

    До коментар #16 от "Идън":

    В православната Библия и литература навсякъде и винаги се пише с две "И" - Иисус Христос!

11:15 30.11.2023

  Мъдрият

    До коментар #16 от "Идън":

    В православната Библия и литература навсякъде и винаги се пише с две "И" - Иис

    Също и в Православните Богослужебни книги, в молитвениците, в календарчетата...навсякъде се пише така!

  • 19 Идън

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    Защо? Как става транскрибцията?

  • 20 мдаа

    До коментар #6 от "Нафорфорий":

    Сетих се кой си.

  • 21 Мъдрият

    До коментар #19 от "Идън":

    Защо - не съм се замислял. Аз по въпроси, които са приети от всички в Православието - не се съмнявам и не виждам смисъл да мъдрувам - защото в Православието всички основни догмати и въпроси са решени отдавна: на Седемте вселенски събора и то след подробно и внимателно обсъждане!

    А съвременните въпроси, които възникват - се решават на поместни събори на всяка Православна Църква.

    По повод транскрипцията - имаш предвид на английски език ли как трябва да се напише? На английски се пише "Jesus Christ", но в случая английският не е меродавен! Защото когато са ставали тези събития - ингилизите дори не са бил в проект за създаване!)))
    Тук преводът е от старогръцки и е направен от Св.Константин Кирил Философ и/или от Св.Климент Охридски - едни от най-великите православни светци, под действието на Светия Дух, затова ние православните нямаме съмнения , че правилното е Иисус Христос!

    А как ще го напишат и измъдрят протестантите почти хиляда години след това - си е техен проблем!

    За повеч информация можеш да напишеш(и прочетеш) в интернет търсачката си:
    Wikipedia Иисус Христос

  • 23 Гост666

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Хубав Приказка а Исус се пише с едно и навсякъде . А протестантите са католици който си водят литоргийте на родния език не на латински . Имат по скромни църкви . И пак критикуваш ,че става само на въпрос за суеверия . От суевериятаса създадени всичките жития на тези светци . Който почиташ.

  • 24 Гост666

    До коментар #9 от "Идън":

    Поредния спец по църковни приказки и легенди. Това става за сценарий на филм за балмите който вярват в тези светци.

    08:00 30.11.2024

  • 27 Хейт

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Пак намесваш протестантите , да не си католик ,че само тях споменаваш. А какво ще кажеш за еретиците и атейстите , агностиците и разните секти . И тели грешно казват исус . Или грешно го пишат с малка буква .

  • 29 Гост666

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Готина легенда за приспиване става . Това от библията ли го преписа . Направо да умреш от скука с тези твой добавки за всеки светец . Щом има статия и е кратка значи толкова е трябвало да напишат . Повечето хора ги интересува кой е именяка а не как е живял човека , виновен за този празник. Днес е мечи ден .

    08:13 30.11.2024

  • 30 Сатана

    До коментар #17 от "Мъдрият":

    Тези религия туе взела менталното здраве . Иус се пише така исус с малка буква . Най обикновен човек е който решил да проповядва нов вид вярвания но никой еврейн не се е хванал на това . И за това Исус еврейна направил номер умиране на кръста , то тогава е било не кръст аТ образно съоръжение за мъчение на престъпници. След това подкупения войник поднася гъба с приспивателно , и науж умира . Следва шоуто с възкръсването докато се подготвя корабът който ги прекарва в Европа . Цялото семейство на Исус жена майка,баща . По точно във Франция .

    08:19 30.11.2024

  • 31 Гост666

    До коментар #19 от "Идън":

    Направо се побъркахме как и защо се пише името на човека Исус пише се исусчо христосчо . Исус миропомазания това значи от гръцки Христос . Така са решили гърците който 60 години ,че повече след бягството на семейството заедно с Исус в Европа да съберат всички неща и книги който са писани и да сглобят една библия . И какво е станало стария завет е ТОРАТА на еврейте петокнижието а новия завет 4 еднакви почти разказа за едно и също . Всички други книги са забранени или скрити . Евангелие на Юда . На Мария Магдалена . Да не забравя ръкописите от Мъртво Море най старите книги писани преди Христос да е роден. Наг Хамади , книгата на Енох . И много други .Но щом си решил да вярваш в приказки писани за религиозни балами.

    08:27 30.11.2024

  • 32 Мъдрец - Молар

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Някой ден ще разбереш ,че всичко е лъжа и приказки и легенди измислени за хора като теб МЕНТАЛНО ПОВРЕДЕНИ ОТ ВЯРА И РЕЛИГИЯ . ВЯРВАШ на глупости за човек който е направен светец и кое му е святото ,че нещо от толкова неща който си писал , се чудя кое е вярно и кое е измислица . Една дълга и досадна приказка занякаъв СВЕТНАТ . Та за това е светия някой го е светнал като крушка . И пак си недоволен , пак нещо срещу протестантите което ме ядоса. Аз ще ти кажа пък ,че християните и православните са най голямотежбалъци който вярват в глупости . Христос е роден от майка си и е създаден с помоща на Йосиф и неговите сперматозоиди . Не е умирал на кръста всичко е било театър. И френските крале са потомци на Исус. Вярвай и не вярвай но това е истината .

    08:36 30.11.2024

  • 33 Татра

    Към коментарите на мъдрия и Идън . Много интересна дискусия как се казвал човека направен после на бог . Мъдрия пак недоволен за малкото на писано в статия това е сайт за новини не за църковно религиозни полемики. Пишат статия кой има празник . А който го интересува как и защо е станал светец може сам да потърси.

    08:39 30.11.2024

  • 34 Хейт

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Здрасти религиозни заблудени човече . Статията е кратка и ясна пише кой да поздравим с имен ден. А това другото което си писал на част е една измислица , тогава кой ще гледа този къде и защо е бил . Освен да не е водил дневник или преди да умре да сие разказал живота на някой биограф . И това с мечката звучи като виц за ловци. Най добре е да не вярваш на никакви такива писания и поверия . АТЕЙЗМА е най върховната Религия . Не се кланяш на никой ,не празнуваш измислени религиозни празници . И пак си живееш добре . Вселената е създадена от първичния зрив ,хората са произлезли от приматите чрез еволюция . Според теорията на древните астронавти извън земни са донесли знания на хората по земята .

