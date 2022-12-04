Кой има имен ден днес, 4 декември 2025 г. Честито!

На 4 декември православната църква почита света Варвара, която е покровителка на починалите от внезапна смърт – тези, които са нямали време да се покаят и причестят, пише "Дарик".
Света Варвара, родена в семейството на аристократ езичник от Илиопол, се е отличавала с особена красота. Тя се запознава с християни и приема свето кръщение и когато бащата научава, че дъщеря му е станала християнка, той нарежда да я бичуват и получава съгласието на управителя на града Мартиан да я осъди на смърт. По нареждане на бащата Варвара е обезглавена. Поверието гласи, че Божието възмездие настига бащата на Варвара и управителя на града – двамата са поразени от мълния. През VI век мощите на Света Варвара са пренесени в Константинопол.
В някои райони на страната Света Варвара е приемана за покровителка на болните деца, по-специално на заболелите от дребна шарка, затова и хората я наричали "Баба Шарка". Жените месели и раздавали за здраве "къпани" питки. Друг обичай е да се вари боб и да се слагат по няколко зърна на коляното на детето и то да ги изяде без ръце.
На други места Света Варвара се почитала като покровителка на домашните птици. Празникът се наричал още Женска Коледа, тъй като девойките се пременявали, обикаляли домовете и пеели песни за здраве.
На този ден по седенките се извършвали гадания коя девойка за кой момък ще се омъжи.
В българския фолклор за обичаите, съпътстващи празниците на Света Варвара – Свети Сава (5 декември) и Свети Никола (6 декември), има поговорка: "Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща".
В Бобошево празникът на Св. Варвара се празнува с палене на големи огньове на кръстопътищата. Момците ги прескачат за здраве и се състезават коя махала ще запали най-големия огън, а момите месят питки и варят различни варива: жито, боб, ръж, ечемик, царевица, грах, леща и др. раздават на всички за здраве.
Празнуват Вартоломей, Варчо, Варадин, Варвара, Варадина, Варка, Варя
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:18 04.12.2022
2 Честито
06:25 04.12.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #10
06:26 04.12.2022
4 българин 777
07:16 04.12.2023
5 Празнува,
07:41 04.12.2023
6 Света Варвара
09:36 04.12.2023
7 Мъдрият
Една от любимите ми Светици е Св. великомъченица Варвара, която също като мен(или по-скоро аз като нея) повярва първо логически в това, че има Бог, а след това става християнка като приема Св.Кръщение.
(Защото никой разумен човек не може да бъде атеист и да мисли, че този свят може да бъде създаден случайно!)
Нека Бог по молитвите на Св. великомъченица Варвара да ни дарува силна вяра, надежда и любов към Бога, и любов към ближните ни, и да ни предпази от смърт без покаяние! Амин!
Коментиран от #11, #15
10:33 04.12.2023
8 Идън
Коментиран от #9, #12
13:53 04.12.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":А ти кога имаш имен ден
Коментиран от #14
15:28 04.12.2023
11 Гост666
До коментар #7 от "Мъдрият":Не не разсмивай пак " мъдрия" светът се появил след големия зрив милиони годинслед това се появила вярата в измисления бог , който не съществува . И светци няма най обикновени хора са това .
07:48 04.12.2024
12 Гост666
До коментар #8 от "Идън":Вярващ в глупости и легенди . Вземи се събуди и се огледай . Прочети нещо което научно доказва ,че няма Бог и разните там светци.
07:52 04.12.2024
13 Гост
07:54 04.12.2024
14 Гост
До коментар #10 от "Гост":Що питаш всеки ден може да има или когато реши . Не всеки празнува този ден.
08:23 04.12.2024
15 Хейт
До коментар #7 от "Мъдрият":Като знам православните се кръщават като бебета на 1 година . Рядко има случай като по голямо , макар да съм виждал да кръщават дете на 12 години. И най голяма вяра е науката . След това е вярата в така наречения бог. И виждам не сте добавил нещо и без критика или нещо за народните поверия .
Коментиран от #16
08:29 04.12.2024
16 Мъдев
До коментар #15 от "Хейт":Мани го тоа калъф, прави се на ентелегент суека
Коментиран от #17
08:41 04.12.2024
17 Хейт
До коментар #16 от "Мъдев":Виждам на религиозен интелегентни. Само Бог знае и нищо друго.
09:03 04.12.2024
18 Мъдрият
Днес освен това, по стар стил, се чества и великия празник Въведение Богородично!
Нека Бог по молитвите на Пресвета Богородица и на Света великомъченица Варвара да ни дари силна вяра, крепка надежда и любов към Бога, и любов към ближните ни, и да ни предпази от смърт без покаяние! Амин!
10:36 04.12.2024