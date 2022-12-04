Новини
Кой има имен ден днес, 4 декември 2025 г. Честито!

4 Декември, 2022 06:00, обновена 3 Декември, 2025 20:00

Кой има имен ден днес, 4 декември 2025 г. Честито!

Православната църква почита света Варвара

Кой има имен ден днес, 4 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 4 декември православната църква почита света Варвара, която е покровителка на починалите от внезапна смърт – тези, които са нямали време да се покаят и причестят, пише "Дарик".

Света Варвара, родена в семейството на аристократ езичник от Илиопол, се е отличавала с особена красота. Тя се запознава с християни и приема свето кръщение и когато бащата научава, че дъщеря му е станала християнка, той нарежда да я бичуват и получава съгласието на управителя на града Мартиан да я осъди на смърт. По нареждане на бащата Варвара е обезглавена. Поверието гласи, че Божието възмездие настига бащата на Варвара и управителя на града – двамата са поразени от мълния. През VI век мощите на Света Варвара са пренесени в Константинопол.

В някои райони на страната Света Варвара е приемана за покровителка на болните деца, по-специално на заболелите от дребна шарка, затова и хората я наричали "Баба Шарка". Жените месели и раздавали за здраве "къпани" питки. Друг обичай е да се вари боб и да се слагат по няколко зърна на коляното на детето и то да ги изяде без ръце.

На други места Света Варвара се почитала като покровителка на домашните птици. Празникът се наричал още Женска Коледа, тъй като девойките се пременявали, обикаляли домовете и пеели песни за здраве.

На този ден по седенките се извършвали гадания коя девойка за кой момък ще се омъжи.

В българския фолклор за обичаите, съпътстващи празниците на Света Варвара – Свети Сава (5 декември) и Свети Никола (6 декември), има поговорка: "Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща".

В Бобошево празникът на Св. Варвара се празнува с палене на големи огньове на кръстопътищата. Момците ги прескачат за здраве и се състезават коя махала ще запали най-големия огън, а момите месят питки и варят различни варива: жито, боб, ръж, ечемик, царевица, грах, леща и др. раздават на всички за здраве.

Празнуват Вартоломей, Варчо, Варадин, Варвара, Варадина, Варка, Варя


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    29 14 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН и ПРАЗНИК

    06:18 04.12.2022

  • 2 Честито

    29 16 Отговор
    на всички ВАРВАРИ по света!

    06:25 04.12.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    25 16 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #10

    06:26 04.12.2022

  • 4 българин 777

    12 6 Отговор
    всеки ден празник много празнува този народ бе а едно време какви бяхме тъжни

    07:16 04.12.2023

  • 5 Празнува,

    14 7 Отговор
    Конан Варваринът

    07:41 04.12.2023

  • 6 Света Варвара

    17 4 Отговор
    Слага началото на многото декемврийски църковни празници.Те са повод не само за трапези, но и за смирение и духовен размисъл,за който все нямаме време.

    09:36 04.12.2023

  • 7 Мъдрият

    21 4 Отговор
    Честит празник и честит имен ден на всички именици православни християни!

    Една от любимите ми Светици е Св. великомъченица Варвара, която също като мен(или по-скоро аз като нея) повярва първо логически в това, че има Бог, а след това става християнка като приема Св.Кръщение.
    (Защото никой разумен човек не може да бъде атеист и да мисли, че този свят може да бъде създаден случайно!)

    Нека Бог по молитвите на Св. великомъченица Варвара да ни дарува силна вяра, надежда и любов към Бога, и любов към ближните ни, и да ни предпази от смърт без покаяние! Амин!

    Коментиран от #11, #15

    10:33 04.12.2023

  • 8 Идън

    8 4 Отговор
    Тя е покровителка на живите- не на починалите от внезапна смърт. Тя е ЗАЩИТНИЦА ОТ ВНЕЗАПНА СМЪРТ- т. е. закриля и предпазва хората от внезапна смърт свързана с инциденти. Златни ръце е имал иконописецът създал точно тази икона. Ще потърся къде мога да я видя в оригинал.Харесвам точно този стил живопис.

    Коментиран от #9, #12

    13:53 04.12.2023

  • 10 Гост

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    А ти кога имаш имен ден

    Коментиран от #14

    15:28 04.12.2023

  • 11 Гост666

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Не не разсмивай пак " мъдрия" светът се появил след големия зрив милиони годинслед това се появила вярата в измисления бог , който не съществува . И светци няма най обикновени хора са това .

    07:48 04.12.2024

  • 12 Гост666

    1 10 Отговор

    До коментар #8 от "Идън":

    Вярващ в глупости и легенди . Вземи се събуди и се огледай . Прочети нещо което научно доказва ,че няма Бог и разните там светци.

    07:52 04.12.2024

  • 13 Гост

    5 2 Отговор
    Светицата на варивата е това като боб леща ориз и други подобни .

    07:54 04.12.2024

  • 14 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Що питаш всеки ден може да има или когато реши . Не всеки празнува този ден.

    08:23 04.12.2024

  • 15 Хейт

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Като знам православните се кръщават като бебета на 1 година . Рядко има случай като по голямо , макар да съм виждал да кръщават дете на 12 години. И най голяма вяра е науката . След това е вярата в така наречения бог. И виждам не сте добавил нещо и без критика или нещо за народните поверия .

    Коментиран от #16

    08:29 04.12.2024

  • 16 Мъдев

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хейт":

    Мани го тоа калъф, прави се на ентелегент суека

    Коментиран от #17

    08:41 04.12.2024

  • 17 Хейт

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мъдев":

    Виждам на религиозен интелегентни. Само Бог знае и нищо друго.

    09:03 04.12.2024

  • 18 Мъдрият

    7 0 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Днес освен това, по стар стил, се чества и великия празник Въведение Богородично!

    Нека Бог по молитвите на Пресвета Богородица и на Света великомъченица Варвара да ни дари силна вяра, крепка надежда и любов към Бога, и любов към ближните ни, и да ни предпази от смърт без покаяние! Амин!

    10:36 04.12.2024