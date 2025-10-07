Ивайла Бакалова вдигна блестящо кръщене за дъщеричката си Вяра (СНИМКИ)

Мис България 2001 Ивайла Бакалова сподели с аудиторията си кадри от един от най-прекрасните моменти в живота си – кръщенето на малката си дъщеря Вяра.

Красавицата разказа, че тържественият ритуал се е състоял на 17 септември в присъствието на най-близките ѝ хора, а Ивайла сподели вълнуваща публикация в социалните мрежи, посветена на своето "малко голямо чудо".



"На 17 септември – пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила. Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов... Вяра е благословия", написа тя към снимките, на които се вижда, че темата на кръщенето е била чистотата на вярата, което си личи от това, че всичко е било в бяло - включително тоалетите на присъстващите.

"Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват.", подчертава Ивайла Бакалова.

"За нас тя е символ на всичко, което сме преживели. Символ на борбата, любовта, упоритостта и силната Вяра. И когато най-накрая тя дойде при нас – с малките си ръчички, с първия си плач, с невинния си поглед – разбрахме, че чудесата наистина съществуват.

Вяра е светлина. Тя ни учи на безусловна любов, на смирение и на сила. Всеки неин усмихнат поглед е благословия. Всеки неин смях е музика. А всяка нейна сълза – напомняне колко крехко и ценно е това, което имаме.

Днес ѝ пожелаваме да расте здрава, обичана и свободна. Да има вяра в себе си, в доброто, в хората и в живота. Да носи името си с гордост и смисъл. А ние – нейните родители, кръстници и близки – ще бъдем тук, до нея, за да я водим, закриляме и обичаме безкрайно.

Нека Бог я благослови!

Добре дошла в този красив, макар и понякога труден свят, малка Вяра!", обръща се към дъщеричката си титулованата хубавица.