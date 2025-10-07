Новини
Ивайла Бакалова вдигна блестящо кръщене за дъщеричката си Вяра (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025 12:57 1 427 4

Носителката на титлата Мис България споделя, че дъщеричката и е "доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват"

Ивайла Бакалова вдигна блестящо кръщене за дъщеричката си Вяра (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мис България 2001 Ивайла Бакалова сподели с аудиторията си кадри от един от най-прекрасните моменти в живота си – кръщенето на малката си дъщеря Вяра.

Красавицата разказа, че тържественият ритуал се е състоял на 17 септември в присъствието на най-близките ѝ хора, а Ивайла сподели вълнуваща публикация в социалните мрежи, посветена на своето "малко голямо чудо".

"На 17 септември – пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила. Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов... Вяра е благословия", написа тя към снимките, на които се вижда, че темата на кръщенето е била чистотата на вярата, което си личи от това, че всичко е било в бяло - включително тоалетите на присъстващите.

"Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват.", подчертава Ивайла Бакалова.

"За нас тя е символ на всичко, което сме преживели. Символ на борбата, любовта, упоритостта и силната Вяра. И когато най-накрая тя дойде при нас – с малките си ръчички, с първия си плач, с невинния си поглед – разбрахме, че чудесата наистина съществуват.
Вяра е светлина. Тя ни учи на безусловна любов, на смирение и на сила. Всеки неин усмихнат поглед е благословия. Всеки неин смях е музика. А всяка нейна сълза – напомняне колко крехко и ценно е това, което имаме.
Днес ѝ пожелаваме да расте здрава, обичана и свободна. Да има вяра в себе си, в доброто, в хората и в живота. Да носи името си с гордост и смисъл. А ние – нейните родители, кръстници и близки – ще бъдем тук, до нея, за да я водим, закриляме и обичаме безкрайно.
Нека Бог я благослови!
Добре дошла в този красив, макар и понякога труден свят, малка Вяра!", обръща се към дъщеричката си титулованата хубавица.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
  • 1 Сила

    12 2 Отговор
    Това сега ли някой и го написа на тая куха лейка или си е намерила лексикона от помощното училище ....??! Тия простотии не могат да ти хрумнат ей така ....

    13:06 07.10.2025

  • 2 Да са Живи и Здрави

    5 2 Отговор
    Те Двете и Всички Красиви Българки

    13:08 07.10.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Да е жива и здрава малката Вяра !

    13:35 07.10.2025

  • 4 А какво

    1 0 Отговор
    Прави дъщеря и от Мултигруп, която записа на Вълка, ама гените, гените

    14:34 07.10.2025