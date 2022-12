53-годишната Гуен Стефани е бременна?

Американската певица Гуен Стефани и съпругът ѝ Блейк Шелтън очакват дете. Двойката се решава на процедура ин витро, за да роди още едно красиво бебе.

Самите знаменитости все още не коментират щастливото събитие. Но вътрешни хора с удоволствие споделят подробности от личния живот на звездната двойка.

Така например вътрешен източник споделя пред The International Business Times, че 53-годишната Стефани вече е имала няколко ин витро процедури, но все неуспешни. До този момент. Източникът твърди, че четвъртата бременност на Гуен е истинско чудо за двойката и намекна за пола на нероденото бебе.

"Гуен и Блейк казват, че определено е коледно чудо, че тя най-накрая е бременна. Шелтън вече си е купил розови каубойски ботуши и шапка", разкри той.

"Тя се надяваше след всеки опит и се разочароваше, когато не беше успешен. Толкова отчаяно искаше да има дете от Блейк, че изпадаше в отчаяние, с което и той трябваше да се справя. Той мразеше да вижда Гуен така", обяснява още източникът.

Всичко това било "твърде изтощително в емоционален план". Стефани решила да опита още веднъж и този път молитвите им били чути. Моментът не би могъл да бъде по-перфектен.

"Шелтън е към края на работата си като съдия в "The Voice" и това означава, че ще има повече време да се посвети на бебето им", уточнява информаторът.

Гуен Стефани и Блейк Шелтън започват да се срещат през 2015 г. Шест години по-късно те решават да узаконят връзката си. Двамата се женят през юли 2021 г. в ранчото на певеца. Бъдещото дете ще бъде първото дете на Шелтън от Стефани, пише OFFNews.

