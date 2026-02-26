Новини
Трагедията с починалия ватман: Негов колега и приятел дърпа спирачката, спасява десетки пътници
Трагедията с починалия ватман: Негов колега и приятел дърпа спирачката, спасява десетки пътници

26 Февруари, 2026 16:42 1 706 13

Минути след инцидента движението в посока бул. „Ситняково“ бе блокирано, като трамваите бяха пренасочени по „Ботевградско шосе“

Трагедията с починалия ватман: Негов колега и приятел дърпа спирачката, спасява десетки пътници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приятел и колега на трагично загиналия от масивен инфаркт ватман на трамвай дърпа спирачката и спасява десетки пътници.

Това съобщиха разследващи, изпратени на терен на столичния бул. "Шипченски проход", където по-рано днес, 26 февруари, се случи инцидентът, завършил като по чудо без жертви, пише Труд.

По-рано бе съобщено, че с последни сили ватманът, който получава сърдечен удар по време на работа, е спрял релсовото превозно средство и по този начин е предпазил от нараняване и дори смърт пътниците. Това обаче бе категорично опровергано от полицията.

"Негов колега, близък приятел, по случайност се е возил до него зад пулта. Двамата са разговаряли, когато изведнъж на него му е прилошало. Няма практика да са по двама отпред, просто в този ден така се е случило. И добре, че... именно ватманът, който не е на работа - той спира трамвая. Ако не е бил до колегата си, можеше да стане голяма трагедия - много ранени и жертви".

Минути след инцидента движението в посока бул. „Ситняково“ бе блокирано, като трамваите бяха пренасочени по „Ботевградско шосе“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    35 0 Отговор
    На колегата му.

    16:46 26.02.2026

  • 2 обективен

    43 1 Отговор
    Респект за колегата който е спасил хората , и жалко за починалият който е само на 44год. Бандитите управляващи държавата ни съкращават живота с всеки ден !!

    16:46 26.02.2026

  • 3 в бързината

    22 0 Отговор
    Реалността както обикновено се оказва различна от първоначалното обяснение.

    16:47 26.02.2026

  • 4 ВАТМАН ЗАВИНАГИ

    0 28 Отговор
    МИ ЧИ
    ТЕ И ДВАМАТА СА ДИСЦИП.НАКАЗАНИЕ,МАЙ
    СИГУРНО НЕ СА МОГЛИ
    ДА „ПОДЕЛЯТ” КОЛЕЖКАТА МИМОЗА ОТ ТРЗ.....

    16:47 26.02.2026

  • 5 Работят

    32 1 Отговор
    до изнемогване , мир на душата на човека . Респект за адекватна реакция на колегата му .

    Коментиран от #6

    16:51 26.02.2026

  • 6 В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Работят":

    НАЛИ ЕС САКА ДА РАБОТИТЕ ДО 75 ГОДИНИ И ДА МРЕТЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА. ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИЯ СЕГА ЩЕ ГИ ХАРЧИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ. ВЪПРОСА Е ЗАСЛУЖАВА ЛИ ДА СЕ ОСИГУРЯВАМЕ ЗА ПЕНСИЯ КАТО НЕ Е ОНАСЛЕДЯЕМА?

    Коментиран от #10, #11

    16:57 26.02.2026

  • 7 Мнение

    13 2 Отговор
    Мрем като мухи и млади, и стари. Това е от спокойния прекрасен живот, който ни осигуравят ежедневно нашите управляващи. Събуждаш се сутрин и се започва с новини за катастрофи, убийства, повишени цени, войни.... Всеки ден. От сутрин до вечер. Преспиваш и на сутринта оак същото, даже може и по-лошо, като шесторно убийство например.

    17:07 26.02.2026

  • 8 За затвор са

    11 3 Отговор
    управленците ни,дето съсипаха здравето и живота на хората.

    17:15 26.02.2026

  • 9 Безпристрастен

    11 1 Отговор
    Бог да прости! Ние - столичани,забързани в ежедневието,изобщо нямаме дори бегла представа,колко тежък е техния труд.На ватмани, шофьори в ГТ.Огромен стрес ежедневно.Знам го от приятел,дългогодишен ватман .Става в ,430 сутрин,за да е навреме в депото.Работят разпокъсан график- сутрин до 10-11 ч,следобед отново още 5 часа ,или обратното.Вечен недостиг на водачи,което води до 24-26 работни дни в месеца.Като прибавиш фактори,като закован за седалката с часове, около теб шум, кретени зад волана на улицата, ядеш суха храна ,като животно,между две спирки.Една вода не може да пусне.Стиска се,като девица,до крайната спирка.И това в продължение на десетки години.А парите са нищожни спрямо този денонощен стрес.

    17:23 26.02.2026

  • 10 В СВИНСКАТА КОЧИНА е така

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!":

    като има поне 1 милион вярващи и глусуващи
    за тиква и шопар

    през април ще разберем дали пак са толкова или намалели от прекрасното здравеопазване

    Коментиран от #12

    17:28 26.02.2026

  • 11 пий кислол

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!":

    да ся упокоиш

    17:36 26.02.2026

  • 12 Този

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА е така":

    1 милион не са вярващи, а продажни жалки същества. Продават се за еднократна подигравка от 50 лв. без да мислят за последствията,защото нямат такъв орган.

    17:36 26.02.2026

  • 13 кво става бе?

    0 0 Отговор
    Вчера почина шофьор на ученически автобус на волана.Днес ватман.Късмет е,че няма жертви.

    17:56 26.02.2026

