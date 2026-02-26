Трагедията с починалия ватман: Негов колега и приятел дърпа спирачката, спасява десетки пътници

Приятел и колега на трагично загиналия от масивен инфаркт ватман на трамвай дърпа спирачката и спасява десетки пътници.
Това съобщиха разследващи, изпратени на терен на столичния бул. "Шипченски проход", където по-рано днес, 26 февруари, се случи инцидентът, завършил като по чудо без жертви, пише Труд.
По-рано бе съобщено, че с последни сили ватманът, който получава сърдечен удар по време на работа, е спрял релсовото превозно средство и по този начин е предпазил от нараняване и дори смърт пътниците. Това обаче бе категорично опровергано от полицията.
"Негов колега, близък приятел, по случайност се е возил до него зад пулта. Двамата са разговаряли, когато изведнъж на него му е прилошало. Няма практика да са по двама отпред, просто в този ден така се е случило. И добре, че... именно ватманът, който не е на работа - той спира трамвая. Ако не е бил до колегата си, можеше да стане голяма трагедия - много ранени и жертви".
Минути след инцидента движението в посока бул. „Ситняково“ бе блокирано, като трамваите бяха пренасочени по „Ботевградско шосе“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
16:46 26.02.2026
2 обективен
16:46 26.02.2026
3 в бързината
16:47 26.02.2026
4 ВАТМАН ЗАВИНАГИ
ТЕ И ДВАМАТА СА ДИСЦИП.НАКАЗАНИЕ,МАЙ
СИГУРНО НЕ СА МОГЛИ
ДА „ПОДЕЛЯТ” КОЛЕЖКАТА МИМОЗА ОТ ТРЗ.....
16:47 26.02.2026
5 Работят
Коментиран от #6
16:51 26.02.2026
6 В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!
До коментар #5 от "Работят":НАЛИ ЕС САКА ДА РАБОТИТЕ ДО 75 ГОДИНИ И ДА МРЕТЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА. ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИЯ СЕГА ЩЕ ГИ ХАРЧИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ. ВЪПРОСА Е ЗАСЛУЖАВА ЛИ ДА СЕ ОСИГУРЯВАМЕ ЗА ПЕНСИЯ КАТО НЕ Е ОНАСЛЕДЯЕМА?
Коментиран от #10, #11
16:57 26.02.2026
7 Мнение
17:07 26.02.2026
8 За затвор са
17:15 26.02.2026
9 Безпристрастен
17:23 26.02.2026
10 В СВИНСКАТА КОЧИНА е така
До коментар #6 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!":като има поне 1 милион вярващи и глусуващи
за тиква и шопар
през април ще разберем дали пак са толкова или намалели от прекрасното здравеопазване
Коментиран от #12
17:28 26.02.2026
11 пий кислол
До коментар #6 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!":да ся упокоиш
17:36 26.02.2026
12 Този
До коментар #10 от "В СВИНСКАТА КОЧИНА е така":1 милион не са вярващи, а продажни жалки същества. Продават се за еднократна подигравка от 50 лв. без да мислят за последствията,защото нямат такъв орган.
17:36 26.02.2026
13 кво става бе?
17:56 26.02.2026