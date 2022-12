Тейлър Суифт е напът да напише и режисира първия си филм

Поп звездата Тейлър Суифт има още един талант, който е готова да сподели със света. Според „Холивуд рипортър“ певицата и авторка на песни ще дебютира като режисьор в Searchlight Pictures по сценарий, който е написала. Нейният първи късометражен филм към песента "All Too Well" беше показан на филмовия фестивал в Трайбека и на международния филмов фестивал в Торонто тази година и е в рамките на прозореца за класиране за предстоящата 95-а церемония по връчване на наградите "Оскар".

Тейлър Суифт е поп икона, чието последно турне предизвика сериозни затруднения с Ticketmaster, когато поръчките за предварителна продажба на билети бяха толкова много, че сайтът се блокира, тъй като фенове от цялата страна се стичаха към него, за да си осигурят места за шоуто. На звездата не е чужда и режисурата, тъй като е режисирала три свои музикални видеоклипа: "The Man", "Cardigan" и "Willow". Международната суперзвезда започва да пише песни, а след това създава сюжетни платна в такт с музиката.

Не са публикувани никакви подробности за новия ѝ проект, затова вниманието засега е насочено към "All Too Well": в него Сади Синк и Дилън О'Брайън са в ролята на двойка, която претърпява емоционална раздяла. Филмът показва как двойката спори, а след това как Синк преодолява раздялата. Тейлър Суифт е добре известна с това, че пише песни за връзките си и разделите, като същевременно показва устойчивост и женска сила при тези обстоятелства.

Поп звездата се премества в Нашвил на 14-годишна възраст, за да стане певица на кънтри музика, но много бързо се насочва към електронните и синтезираните звуци. Тейлър Суифт окончателно се отърсва от кънтри имиджа си в полза на поп музиката с издаването на албума си от 2014 г. - "1989", в който е включен хитът "Shake It Off". Този албум е кръстен на годината на нейното раждане и представлява преоткриване на стила и музиката ѝ.

Повече от обикновена певица, Тейлър Суифт изуми класациите с това колко популярни са песните ѝ и колко продажби на плочи е реализирала. Тя е единственият изпълнител с пет платинени албума, а те са допълнили автобиографията ѝ с многобройни награди "Грами", Американски музикални награди, Музикални награди на "Билборд" и дори 84 вписвания в Книгата на рекордите на Гинес. Била е изпълнител на годината, както и изпълнител на десетилетието и е отличена от Time 100 и Forbes Celebrity 100 за своето влияние и бизнес нюх.

Тъй като Тейлър Суифт доказа творческия си талант, договор за филм с нея начело е просто още една еволюция на нейния гений и бизнес усет. Тя сама ще напише сценария, а Searchlight Pictures придоби правата, като президентите на Searchlight Дейвид Грийнбаум и Матю Грийнфийлд са много развълнувани да работят с нея. Поп иконата е казвала в интервюта, че се надява да тръгне по стъпките на други силни жени режисьори като Нора Ефрон или Клои Чжао.

Searchlight Pictures също са свикнали да работят с много таланти от висок клас. Наскоро студиото обяви, че разработва проект с номинирания за "Оскар" Йоргос Лантимос, гръцкият режисьор, известен с "Омарът" и "Убийството на свещения елен".