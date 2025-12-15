Интервю на Посланика на Русия в България Е. В. Митрофанова за М. Карбовски
Основни тези:
Русия/България
Правителството на България абсолютно и изцяло подкрепя антируската политика, насърчавана от ЕС и НАТО. София се е присъединила към всички антируски санкции и е един от най-големите доставчици на военна продукция за Украйна – като повечето от тези оръжия и боеприпаси се произвеждат по съветски лицензи, които отдавна са изтекли, което означава, че въпросните фабрики ги използват незаконно.
Руско-българските отношения по същество не съществуват в момента. Няма междудържавна комуникация. Дори чрез Министерството на външните работи, което предвид специализацията си, изглежда, би трябвало да поддържа контакт с Посолството, нищо не се случва. От доста време се опитваме да разрешим няколко много важни въпроса относно функционирането на нашите институции в България, но не получаваме отговори.
Не ние доведохме руско-българските отношения до сегашната безизходица и не е наша работа да инициираме тяхното възстановяване. Имаме достатъчно партньори, които сами се стремят да установят взаимноизгодни контакти с нас.
Лукойл
Действията на София за фактическа експроприация на най-голямата петролна рафинерия на Балканите са наистина опасен прецедент. Изглежда, че правителството може да присвои всеки частен актив по своя преценка и да не носи никаква отговорност пред собственика. Ако бях собственик на бизнес, сериозно щях да се замисля колко е безопасно да се работи в тази страна и дали да не опитам да намеря по-честна и прозрачна юрисдикция.
Европа
Европейският съюз започна с привидно добри намерения – въвеждане на свободно движение на хора и капитали, но постепенно започна да се намесва във всеки аспект от живота на държавите-членки. Оказва се, че държавите от ЕС са формално независими, но в действителност не могат да направят нищо без одобрението на Брюксел.
В момента ЕС води агресивна, неконструктивна и нихилистична политика спрямо Русия. Най-удивителното е, че лидерите на ЕС говорят много за укрепване на военния си потенциал, но не казват нищо за мир.
Ако Европа не демонстрира воля за дипломатическо разрешаване на конфликта в Украйна, настоящият период на конфронтация няма да приключи скоро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
