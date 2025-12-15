Новини
Митрофанова: Правителството на България абсолютно и изцяло подкрепя антируската политика

15 Декември, 2025 20:43 643 35

Руско-българските отношения по същество не съществуват в момента. Няма междудържавна комуникация

Митрофанова: Правителството на България абсолютно и изцяло подкрепя антируската политика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интервю на Посланика на Русия в България Е. В. Митрофанова за М. Карбовски

Основни тези:

Русия/България

Правителството на България абсолютно и изцяло подкрепя антируската политика, насърчавана от ЕС и НАТО. София се е присъединила към всички антируски санкции и е един от най-големите доставчици на военна продукция за Украйна – като повечето от тези оръжия и боеприпаси се произвеждат по съветски лицензи, които отдавна са изтекли, което означава, че въпросните фабрики ги използват незаконно.

Руско-българските отношения по същество не съществуват в момента. Няма междудържавна комуникация. Дори чрез Министерството на външните работи, което предвид специализацията си, изглежда, би трябвало да поддържа контакт с Посолството, нищо не се случва. От доста време се опитваме да разрешим няколко много важни въпроса относно функционирането на нашите институции в България, но не получаваме отговори.

Не ние доведохме руско-българските отношения до сегашната безизходица и не е наша работа да инициираме тяхното възстановяване. Имаме достатъчно партньори, които сами се стремят да установят взаимноизгодни контакти с нас.

Лукойл

Действията на София за фактическа експроприация на най-голямата петролна рафинерия на Балканите са наистина опасен прецедент. Изглежда, че правителството може да присвои всеки частен актив по своя преценка и да не носи никаква отговорност пред собственика. Ако бях собственик на бизнес, сериозно щях да се замисля колко е безопасно да се работи в тази страна и дали да не опитам да намеря по-честна и прозрачна юрисдикция.

Европа

Европейският съюз започна с привидно добри намерения – въвеждане на свободно движение на хора и капитали, но постепенно започна да се намесва във всеки аспект от живота на държавите-членки. Оказва се, че държавите от ЕС са формално независими, но в действителност не могат да направят нищо без одобрението на Брюксел.

В момента ЕС води агресивна, неконструктивна и нихилистична политика спрямо Русия. Най-удивителното е, че лидерите на ЕС говорят много за укрепване на военния си потенциал, но не казват нищо за мир.

Ако Европа не демонстрира воля за дипломатическо разрешаване на конфликта в Украйна, настоящият период на конфронтация няма да приключи скоро.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 14 Отговор
    Скоро ще обърнем палачинката. Българите са продажници няма страшно..

    Коментиран от #5, #13

    20:45 15.12.2025

  • 2 принца от максуда

    6 4 Отговор
    москва не вярва на сълзи!

    Коментиран от #12

    20:45 15.12.2025

  • 3 Да,бе

    9 4 Отговор
    Имената са ясни и спа Белене ги чака,а и прасета негнусливи все ще се намерят...

    Коментиран от #7

    20:45 15.12.2025

  • 4 НЕ СИ ПРАВА

    0 4 Отговор
    50 на 50 е

    20:45 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 многозначително

    4 4 Отговор
    За президента, дето настоя правителството да подаде оставка, НИЩО не е казала!!!

    20:46 15.12.2025

  • 7 мммм

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    фураж веке те чекат

    20:46 15.12.2025

  • 8 Град Симитли

    10 5 Отговор
    Правителството на България абсолютно и изцяло не е подкрепено от никого, даже от собствените си създатели!

    20:47 15.12.2025

  • 9 незнам

    10 7 Отговор
    В Русия минималната заплата е 150 евро,в България минималната е 600 евро... Народа е избрал пътя на Европа,сега да се връща при вас за 50 евро заплата ли

    Коментиран от #29, #30

    20:48 15.12.2025

  • 10 Майна

    5 6 Отговор
    Истината е неоспорима
    Радев , какво е отношението ти към Русия?
    Защо не го заявиш?
    Не върви със западната ти обвързаност, а?
    А, натовецо!

    Коментиран от #14, #24

    20:48 15.12.2025

  • 11 Промяна.

    4 1 Отговор
    ДФУГАРКО МИТРОФАНОВА,
    ПЪК МЕНЕ БОЙКО МЕ... СУТРИН, ОБЕД И ВЕЧЕР,
    АМА МОЯТ Г.. ВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖА

    20:50 15.12.2025

  • 12 Цонка Копейкина

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "принца от максуда":

    Не е принц ,а принцеса на Максуда ,велика херцогиня копанарска ,графиня ,баронеса калдарашка фон игнатиево .Имайте респект към аристокрацията със сини венци.

    20:50 15.12.2025

  • 13 Нирнално

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Народа си каза думата за това правителство. Цените и бюджета са директна функция от помоща ни за войната. Затова и народът излезе на протест.

    Коментиран от #18

    20:50 15.12.2025

  • 14 чочооглу

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    столипиново пак ще намажете веригите!

    Коментиран от #19

    20:51 15.12.2025

  • 15 Майна

    6 3 Отговор
    Нали видяхте какво написа Мъск!
    ,,Да закрием ЕК"
    И ЕС вече има забрана за публикации на реклами в Х
    Свършват!

    Коментиран от #20, #22

    20:51 15.12.2025

  • 16 Пич

    5 2 Отговор
    Затова пък народа почти изцяло не подкрепя антируската политика ! Или - изцяло не я подкрепя , защото паветниците не са наш народ !!! Говоря на английски , размахват плакати на английски докато рипат , губейки си децата , и се срамуват от българските си имена , като се наричат Лекса Фльорца и подобни !!!

    20:51 15.12.2025

  • 17 експроприация

    1 2 Отговор
    е чуждица с охота приета в речника на чекистите (член на Черезвичайна(извънредна) Комисия) след ВОктомврийска СРеволюция 1917г. и се използва също с охота(желание) от руската посланничка у нас.

    20:51 15.12.2025

  • 18 имаш прекрасно бъдеще

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нирнално":

    кучешко 💩

    20:52 15.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ман от гал

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    свършваш ама в газовата пещ

    20:53 15.12.2025

  • 21 Адрес 4000

    3 3 Отговор
    Помощ от приятел
    Мекицата Митрофан втълпява че
    прасевски и тиквата са евроатлантици
    А всъщност са руски активи като зеленият чорап
    Няма кой да се хване на тея приказки за наивници

    Коментиран от #25

    20:53 15.12.2025

  • 22 ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Никой не се интересува какво е казал подскачащия кретен.

    20:53 15.12.2025

  • 23 Павел Пенев

    5 2 Отговор
    Това е точно така. Направете списъчен отчет на нашите управници евроатлантици и потърсете тяхната съдебна отговорност за извършените престъпления против РФ и българския народ.

    Коментиран от #27

    20:54 15.12.2025

  • 24 Ройтерс

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    ДРЪВНИКО!!!!
    КОЛКО ПЪТИ РАДЕВ ДА ТИ КАЖЕ, ЧЕ КРИМ Е РУСКИ?????!!!!!!!
    .. Абе, ти идиоген лк си, или да???!!!

    Коментиран от #32

    20:54 15.12.2025

  • 25 забележка

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Адрес 4000":

    Пропуснал си зулуса чалга пропагандист!

    Коментиран от #28

    20:55 15.12.2025

  • 26 джанго

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    била му ппж ?искаш ли да продължиш традицията $еким?

    Коментиран от #35

    20:55 15.12.2025

  • 27 джелат паша

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Павел Пенев":

    напиши си адреза

    20:57 15.12.2025

  • 28 Адрес 4000

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "забележка":

    Той е изтривалка изпълняваща заповеди.
    Изобщо не заслужава внимание
    Същото се отнася и за неговият къс маймун

    20:57 15.12.2025

  • 29 Бъркаш приятелю

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "незнам":

    В Русия няма евро. Цените и заплатите са в рубли. Рублата стабилна и е обезпепена с природните ресурси на Русия.
    Цените в рубли са изключително изгодни за хората. Големи кръгове от населението са осигурени с субсидии и безплатни услуги във всички сфери на живота.

    Коментиран от #34

    21:00 15.12.2025

  • 30 това

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "незнам":

    не могат да го разберат копейките те са патриоти или нещо такова промити мозъци

    21:02 15.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ройтерс":

    Не вярвам на Ройтерс, той пази чедото си Радев
    Радев подписа на среща на Букурещката девятка,жче Крим е незаконно анексиран от Русия..
    Е,заяви на, българите , че Крим е руски за да го изберат..
    Мишок
    Да го повтори сега
    Айде, де

    21:04 15.12.2025

  • 33 Хаха

    0 0 Отговор
    ЗАЩО БЕ ФАКТИ. Не е ли вярно, че генерал ниско е расъл в семейство на агенти на ДС, станал сам доносник и с мъка завършил ПУЦ.

    21:04 15.12.2025

  • 34 това може

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бъркаш приятелю":

    да го каже само един промит мозък..

    21:05 15.12.2025

  • 35 Ей, ще те издиря

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "джанго":

    Обещавам

    21:05 15.12.2025

