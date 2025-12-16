Влюбените Джан-Микеле и Габриела от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха

Едва ли някой зрител ще забрави гръмката и противоречива любовна история между бабаита Джан-Микеле и Габриела в „Ергенът: Любов в рая“. Там всичко беше на макс - фанфари, клетви, сълзи и обещания за вечност. Двамата се представяха като двойка, която е открила „чудото на любовта“, въпреки скептицизма на останалите участници, пише flagman.bg.

Приказката обаче рязко се пропука, когато Джан-Микеле Рата бе принудително изгонен от шоуто заради агресивното си и просташко поведение спрямо кметския син Орлин Живков. Тогава Габриела демонстративно застана до него и напусна формата, защитавайки го с думите, че с нея бил нежен, мил и съвсем различен човек.

След края на предаването двамата уверяваха всички, че любовта им е истинска. Интервю след интервю, общи снимки, пътувания в чужбина и бързо съжителство – всичко подсказваше, че това е една от малкото двойки, оцелели след риалити формата.

Само няколко месеца по-късно обаче „любовта като в приказките“ приключи. Джан-Микеле и Габриела вече не са заедно, общите им снимки мистериозно изчезнаха от социалните мрежи, а двамата дори не се следват.

Официална причина за раздялата няма, но интернет не закъсня с предположенията – от крайни слухове за агресия до версии за ревност и страх. Каквато и да е истината, фактът е един: двойка Джан-Микеле и Габриела вече не съществува.

Още по време на формата момичетата я предупреждаваха да не тръгва с него, но Габи беше заслепена от чувствата си. „Добре, че се е отървала навреме“, коментират днес феновете на „Ергенът“.