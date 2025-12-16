Новини
Влюбените Джан-Микеле и Габриела от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха

16 Декември, 2025 09:39 1 462 11

Официална причина за раздялата няма, но интернет гърми с предположенията

Влюбените Джан-Микеле и Габриела от "Ергенът: Любов в рая" се разделиха - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Едва ли някой зрител ще забрави гръмката и противоречива любовна история между бабаита Джан-Микеле и Габриела в „Ергенът: Любов в рая“. Там всичко беше на макс - фанфари, клетви, сълзи и обещания за вечност. Двамата се представяха като двойка, която е открила „чудото на любовта“, въпреки скептицизма на останалите участници, пише flagman.bg.

Приказката обаче рязко се пропука, когато Джан-Микеле Рата бе принудително изгонен от шоуто заради агресивното си и просташко поведение спрямо кметския син Орлин Живков. Тогава Габриела демонстративно застана до него и напусна формата, защитавайки го с думите, че с нея бил нежен, мил и съвсем различен човек.

След края на предаването двамата уверяваха всички, че любовта им е истинска. Интервю след интервю, общи снимки, пътувания в чужбина и бързо съжителство – всичко подсказваше, че това е една от малкото двойки, оцелели след риалити формата.

Само няколко месеца по-късно обаче „любовта като в приказките“ приключи. Джан-Микеле и Габриела вече не са заедно, общите им снимки мистериозно изчезнаха от социалните мрежи, а двамата дори не се следват.

Официална причина за раздялата няма, но интернет не закъсня с предположенията – от крайни слухове за агресия до версии за ревност и страх. Каквато и да е истината, фактът е един: двойка Джан-Микеле и Габриела вече не съществува.

Още по време на формата момичетата я предупреждаваха да не тръгва с него, но Габи беше заслепена от чувствата си. „Добре, че се е отървала навреме“, коментират днес феновете на „Ергенът“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    3 2 Отговор
    Русия обяви пънк-рок групата "Пуси райът" за екстремистка организация.

    Коментиран от #5

    09:42 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕргенинЪТ..."Гръм в рая"

    10 0 Отговор
    Беше най-красива в предаването с един недостатък...трябваше продуцентите да пускат субтитри когато говори,че не се разбираше много какво казва.👍💝

    09:45 16.12.2025

  • 4 още

    3 0 Отговор
    ген ът с буквичката ер.

    09:45 16.12.2025

  • 5 Брачед

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    Нещо...обърка рейса

    09:46 16.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бате Георги

    1 0 Отговор
    Георги, Микеле и Емил работата.

    10:16 16.12.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Бухахах кване тая крива тиква бе батее 😆 тоя прилича на носорог 🦏

    10:18 16.12.2025

  • 9 Беше ясно

    5 0 Отговор
    Това момче трябва задължително да си лекува нервите. Има сериозни проблеми там. Чудих се на момичето как стои при този сприхав , неуравновесен млад мъж, с явни изблици на агресия. Такъв тип хора като него, с годините стават все по-зле. Добре, че се е спасила навреме. Хубаво е близките му да обърнат сериозно внимание на девиациите в поведението му и ако им пука, да вземат мерки.

    10:28 16.12.2025

  • 10 ......па

    2 0 Отговор
    Ясно си личеше още от началото,че тези си влязоха в предаването като двойка още отвън.Толкова бързо сближаване и такова абсолютно покорство от нейна страна като на робиня е оттренирано поведение.Тя си беше пушещо мълчаливо храстче през цялото време.Такова раболепие към някой срещнат преди няколко дни е абсолютен фалш.И този беше най-грозния мъж,някакво репчесто се градинско джудже.

    10:38 16.12.2025

  • 11 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    ЖАЛКО ЗА ТОЗИ "МЛАД", "ВИСОК" И "КРАСИВ" МЛАДЕЖ. ИЗПУСНАЛ Е ЕДНА "ВИСОКО ИНТЕЛИГЕНТНА", "УМНА" И "МНОГО КРАСИВА" ДЕВОЙКА. КАТО ЦЯЛО БЪЛГАРИЯ ПОНЕСЕ ОГРОМНА ЗАГУБА!!!!!!!!!!!!

    10:47 16.12.2025