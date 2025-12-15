Наркозависимият син на Роб Райнер е заподозрян в убийството на режисьора и съпругата му (ВИДЕО)

Американското списание People съобщи, позовавайки се на източници, запознати с разговори в семейството, че в публичното пространство са се появили твърдения, според които синът на холивудския режисьор Роб Райнер – Ник – е заподозрян в убийството на режисьора и съпругата му Мишел. Информацията бързо предизвика широк обществен и медиен отзвук.

По данни на изданието тези твърдения се основават на непотвърдени разкази от хора, разговаряли с членове на семейството, като се посочва, че Ник Райнер от години е имал проблеми със зависимост към наркотици. В същото време People подчертава, че към момента няма официално потвърждение от страна на правоохранителните органи, а срещу него не са повдигнати обвинения.

Полицията в Лос Анджелис заяви, че не разполага с информация, която да потвърждава участие на член на семейството в подобно престъпление, и определи циркулиращите твърдения като непроверени. Представители на местните власти отказаха да коментират детайли, като се позоваха на липсата на официално разследване по подобен казус.