Наркозависимият син на Роб Райнер е заподозрян в убийството на режисьора и съпругата му (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 14:31 1 754 4

Ник е основният заподозрян за убийството на Роб и Мишел Райнер

Наркозависимият син на Роб Райнер е заподозрян в убийството на режисьора и съпругата му (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американското списание People съобщи, позовавайки се на източници, запознати с разговори в семейството, че в публичното пространство са се появили твърдения, според които синът на холивудския режисьор Роб Райнер – Ник – е заподозрян в убийството на режисьора и съпругата му Мишел. Информацията бързо предизвика широк обществен и медиен отзвук.

По данни на изданието тези твърдения се основават на непотвърдени разкази от хора, разговаряли с членове на семейството, като се посочва, че Ник Райнер от години е имал проблеми със зависимост към наркотици. В същото време People подчертава, че към момента няма официално потвърждение от страна на правоохранителните органи, а срещу него не са повдигнати обвинения.

Полицията в Лос Анджелис заяви, че не разполага с информация, която да потвърждава участие на член на семейството в подобно престъпление, и определи циркулиращите твърдения като непроверени. Представители на местните власти отказаха да коментират детайли, като се позоваха на липсата на официално разследване по подобен казус.


  • 1 Бла бла

    1 0 Отговор
    Уж тъй ама може да е иначе. Жълтини.

    14:41 15.12.2025

  • 2 Някой

    3 1 Отговор
    Преди по медии натякваха да се легализиран наркотици. Случи се ПТП с Милен Цветков и се спряха. Колкото и странно да звучи, това помогна. Не да си отглеждаме малоумници които не е ясно кога ще изгърмят.

    Коментиран от #3

    14:50 15.12.2025

  • 3 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Щото алкохола е полезен и в услуга на обществото ...!!!? Затова го продават легално под път и над път , навсякъде и в най затънтените кътчета на БГ то .....домашнярките отделно !!! Който иска да пие и да се друса ще намери начин , легално или нелегално , хазарта също .... Въпрос на самосъзнание и възпитание !!!

    15:18 15.12.2025

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Иво Мирчев?

    15:25 15.12.2025