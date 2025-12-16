Рецепта на деня: Лимонова торта със сметанов крем

Необходими продукти за блата:

лимони – 3 бр.

яйца – 3 бр.

захар – 3 с.л.

ванилова захар – 20 г

сол – щипка

брашно – 3 с.л.

смлени ядки – 3 с.л.

бакпулвер – 1,5 ч.л.

Необходими продукти за крема:

заквасена сметана – 250 г

лимонова кора

ванилова захар – 20 г

сгъстител за заквасена сметана – 1 с.л.

смлени ядки

Начин на приготвяне:

Лимоните се измиват добре, обелват се и пулпата се пасира. Яйцата се разбиват със солта, захарта и ванилията, докато се разтвори захарта. Постепенно се добавят брашното, бакпулверът и ядките, докато се получи гъста смес.

Тестото се изсипва в тава с диаметър около 16 см, застлана с хартия за печене. Върху нея се разпределя лимоновата смес. Пече се на 180 градуса около 30 минути. Охладеният блат се нарязва на малки кубчета.

За крема заквасената сметана се смесва с лимонова кора, ванилова захар и сгъстител. На дъното на формата се нанася тънък слой крем, подрежда се част от кубчетата пандишпан и се покриват с обилен слой крем. Процедурата се повтаря до изчерпване на продуктите.

Горната част се намазва с крем и тортата престоява в хладилник около 8 часа. Преди сервиране се поръсва с ядки, пише flagman.bg.

Получава се лимонова торта със сметанов крем.