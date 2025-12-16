Новини
Президентът продължава консултациите утре с БСП и ИТН

Президентът продължава консултациите утре с БСП и ИТН

16 Декември, 2025 13:53

В понеделник президентът проведе консултации с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната - Демократична България“, а днес разговорите продължиха с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

В понеделник президентът проведе консултации с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната - Демократична България“, а днес разговорите продължиха с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ококор

    2 2 Отговор
    плaнa e pyндю дa пpoтaкa тия кoнcyлтaции дo вaкaнциятa нa пapлaмeнтa пocлe щe нacтaнe мaзaлo влизaйки в eвpoтo c пpaвитeлcтвo в ocтaвкa кoeтo нямa дa нocи oтгoвopнocт зa нищo и нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    13:57 16.12.2025

  • 2 Йордан Тодоров депутат Възраждане

    4 1 Отговор
    В „Щанд за хората“ олиото се оказа с 16,7% по-скъпо, отколкото в големите търговски вериги. Вероятно и при другите продукти надценките са сходни.

    Само заради това би трябвало да се самосезират 5 прокурора, 3 регулатора и 2 агенции, за да проверят защо бяха потрошени 10 милиона лева от нашите данъци за политическия PR на Пеевски.

    13:57 16.12.2025

  • 3 ококор

    1 2 Отговор
    Видеото е посетено близо от 80 хиляди потребители за 15 часа...

    13:58 16.12.2025

  • 4 и защо?

    2 0 Отговор
    каква е целта с разиграването на тоя цирк наречен консултации??? какво се печели всеки си казва колко иска да получава от служебното правителство ли или си уреждат техни министри? нали има оставака директно да се сгормират нови избори и така до следващите на есен и после пак на зима и така докато не се научат да забранят на партия свалена с протести за яввяване на избори!!!

    Коментиран от #6

    13:58 16.12.2025

  • 5 Дааааааа

    3 0 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни
    Лесно е!
    Всеки преди гласуване си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
    И наслука на всички ловци,рибари и гъбари и т.н. на изборния ден и да знаят,че ще има тиквеник със свинско !

    14:00 16.12.2025

  • 6 ококор

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "и защо?":

    бaвни ли cтe бe?! вeчe нeкoлкoкpaтнo oбяcнявaм чe плaнът e pyндю дa пpoтaкa тия кoнcyлтaции дo вaкaнциятa нa пapлaмeнтa пocлe щe нacтaнe мaзaлo влизaйки в eвpoтo c пpaвитeлcтвo в ocтaвкa кoeтo нямa дa нocи oтгoвopнocт зa нищo и нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    14:00 16.12.2025

  • 7 Радев

    0 0 Отговор
    Ти предаде лева
    Костадинов подчерта ,колко важно е ти, като Президент да заявиш на Европейската общност , че предвид форсмажорната ситуация е необходимо вкарването на България в Еврозоната да се отложи!
    Ти замълча!
    Направи си оглушки!
    Не чуваш гласа на българите?
    Ти, си предател

    14:08 16.12.2025

