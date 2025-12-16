Президентът продължава консултациите утре с БСП и ИТН

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

В понеделник президентът проведе консултации с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната - Демократична България“, а днес разговорите продължиха с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.