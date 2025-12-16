Президентът продължава консултациите утре с БСП и ИТН

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.
В понеделник президентът проведе консултации с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната - Демократична България“, а днес разговорите продължиха с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ококор
13:57 16.12.2025
2 Йордан Тодоров депутат Възраждане
Само заради това би трябвало да се самосезират 5 прокурора, 3 регулатора и 2 агенции, за да проверят защо бяха потрошени 10 милиона лева от нашите данъци за политическия PR на Пеевски.
13:57 16.12.2025
3 ококор
13:58 16.12.2025
4 и защо?
Коментиран от #6
13:58 16.12.2025
5 Дааааааа
Лесно е!
Всеки преди гласуване си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
И наслука на всички ловци,рибари и гъбари и т.н. на изборния ден и да знаят,че ще има тиквеник със свинско !
14:00 16.12.2025
6 ококор
До коментар #4 от "и защо?":бaвни ли cтe бe?! вeчe нeкoлкoкpaтнo oбяcнявaм чe плaнът e pyндю дa пpoтaкa тия кoнcyлтaции дo вaкaнциятa нa пapлaмeнтa пocлe щe нacтaнe мaзaлo влизaйки в eвpoтo c пpaвитeлcтвo в ocтaвкa кoeтo нямa дa нocи oтгoвopнocт зa нищo и нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!
14:00 16.12.2025
7 Радев
Костадинов подчерта ,колко важно е ти, като Президент да заявиш на Европейската общност , че предвид форсмажорната ситуация е необходимо вкарването на България в Еврозоната да се отложи!
Ти замълча!
Направи си оглушки!
Не чуваш гласа на българите?
Ти, си предател
14:08 16.12.2025