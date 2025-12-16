Новини
ЦСКА обяви програмата си за зимната подготовка

ЦСКА обяви програмата си за зимната подготовка

16 Декември, 2025 14:06 548 3

Тимът ще бъде на лагер в Анталия

ЦСКА обяви програмата си за зимната подготовка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Представителният тим на ЦСКА ще се събере на първа тренировка през новата година на 5 януари.

На 11 януари отборът заминава на тренировъчен лагер в Анталия, Турция, където в рамките на две седмици ще изиграе 4 контролни мача. Първият съперник на момчетата на Христо Янев е полският елитен Корона Киелце (на 14 януари), а 3 дни по-късно ЦСКА ще се изправи срещу чешкия Млада Болеслав. На 21 януари „червените“ ще премерят сили с лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси, а на 23 януари ще завършат подготвителния лагер с проверка срещу сръбския елитен Нови Пазар.

ЦСКА ще се завърне в България на 24 януари, а една седмица по-късно (31 януари) ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенството срещу Дунав.

Контролите на ЦСКА – Зима 2026:

  • 14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)

  • 17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)

  • 21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)

  • 23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)

  • 31 януари: ЦСКА – Дунав Русе

Заб.: Местата и часовете на провеждане на мачовете ще бъдат оповестени допълнително.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 3 Отговор
    Представителния тим на цска ФАЛИРА на 09 09 2016г!

    Коментиран от #2

    14:20 16.12.2025

  • 2 Кухорого,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Доживотен комлекс ще имаш от великия ЦСКА, който ще има много славни победи и след жалкия ти живот!

    Коментиран от #3

    14:26 16.12.2025

  • 3 Верно

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кухорого,":

    Е! Тоя има огромен комплекс от ЦСКА! Това мачове срещу страхотни отбори, турнири. Най европейските мачове на Левски Спартак са срещу ЦСКА. Това още говорят за Щутгарт... Смях

    14:36 16.12.2025

