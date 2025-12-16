ЦСКА обяви програмата си за зимната подготовка

Представителният тим на ЦСКА ще се събере на първа тренировка през новата година на 5 януари.
На 11 януари отборът заминава на тренировъчен лагер в Анталия, Турция, където в рамките на две седмици ще изиграе 4 контролни мача. Първият съперник на момчетата на Христо Янев е полският елитен Корона Киелце (на 14 януари), а 3 дни по-късно ЦСКА ще се изправи срещу чешкия Млада Болеслав. На 21 януари „червените“ ще премерят сили с лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси, а на 23 януари ще завършат подготвителния лагер с проверка срещу сръбския елитен Нови Пазар.
ЦСКА ще се завърне в България на 24 януари, а една седмица по-късно (31 януари) ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенството срещу Дунав.
Контролите на ЦСКА – Зима 2026:
14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31 януари: ЦСКА – Дунав Русе
Заб.: Местата и часовете на провеждане на мачовете ще бъдат оповестени допълнително.
