САЩ отказаха предложението на Xtellus за придобиване на активите на „Лукойл“

Министерството на финансите на САЩ е отказало да одобри оферта, подадена от консорциум, оглавяван от американската банка Xtellus Partners, за придобиване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“. Това съобщиха пред „Ройтерс“ четирима източници, запознати с преговорите, предава News.bg.

Xtellus се съревноваваше с редица големи международни играчи, сред които Exxon Mobil, Chevron, базираната в Абу Даби International Holding Company, унгарската MOL и американската инвестиционна група Carlyle. Всички те остават сред потенциалните купувачи.

„Лукойл“ предложи да се раздели с активите си, след като през октомври САЩ наложиха санкции срещу компанията и срещу контролирания от Кремъл конкурент „Роснефт“, в рамките на усилията за оказване на натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение с Украйна.

По данни на източниците повече от десет компании са подали оферти за активите, чиято стойност се оценява на около 22 млрд. долара. Те включват находища за добив на нефт и газ, рафинерии, както и над 2000 бензиностанции в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

Предложението на Xtellus е предвиждало безкасово споразумение, при което ценни книжа на „Лукойл“, държани от американски инвеститори, да бъдат върнати на руската компания срещу придобиването на нейните глобални активи.

Според източниците ръководството на „Лукойл“ е подкрепило офертата, но изпълнението ѝ се е оказало твърде сложно. Xtellus е действала като съветник на партньорите си по сделката, сред които американският милиардер Тод Боели и инвестиционната група Allied Investment Partners от Обединените арабски емирства. Един от източниците посочи, че вече е било подписано предварително споразумение за покупка на акции.

Министерството на финансите обаче е уведомило консорциума, че няма право да използва санкционирани ценни книжа в подобна транзакция, което е довело до отказ от одобрение на сделката.

Групата, водена от Xtellus, възнамерява да обжалва решението пред по-високо ниво в американската администрация и да кандидатства за специален лиценз, който да позволи използването на въпросните активи.

Американски инвестиционни фондове държат значителни дялове в „Лукойл“, които бяха замразени и отписани след руската инвазия в Украйна през 2022 г., причинявайки загуби за милиарди долари. Планът е бил тези акции да бъдат прехвърлени обратно на „Лукойл“, а получените активи впоследствие да бъдат продадени, за да се компенсират инвеститорите.

Миналата седмица САЩ удължиха крайния срок за водене на преговори с „Лукойл“ до 17 януари.