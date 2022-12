Рапърът Тори Лейнз предложил 1 млн. долара на Меган Дъ Стелиън, за да мълчи, че я е прострелял

Рапърът Тори Лейнз е предложил на Меган Дъ Стелиън 1 млн. долара, за да не казва на полицията, че е прострелял краката ѝ, заяви тя пред съда в Лос Анджелис.

Лейнз, чието истинско име е Дейстар Питърсън, отрича редица обвинения, свързани със спора с кралицата на рапа през 2020 г., включително нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие и използване на огнестрелно оръжие за нанасяне на тежка телесна повреда.

Изпълнителката на хита "WAP" заяви, че е била в кола с Лейнз, неговия бодигард и приятелката ѝ Келси Харис след парти в дома на Кайли Дженър в Холивуд през юли същата година, когато избухнал спор.

Меган Дъ Стелиън, чието истинско име е Меган Пит - заяви, че двамата с Лейнз са се сближили през месеците преди инцидента и от време на време са правили секс.

Харис, който научил за сексуалната връзка едва тази нощ, бил "влюбен" в Лейнз, казва свидетелката, и тогава в колата избухнал спор, като Меган Дъ Стелиън поискала да бъде пусната от автомобила. Изпълнителката на "Savage" заяви, че е видяла как Лейнз насочва пистолет към нея и открива огън.

"Бях в шок и изплашена. Чувам как пистолетът гръмва и не мога да повярвам, че той стреля по мен", каза тя пред съда.

С болки и кървящи рани от двата крака, Меган Дъ Стелиън - която била облечена само с бельо тип "прашка" - в крайна сметка се съгласила да се върне в колата.

