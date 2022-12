Джъстин Бийбър може да продаде правата върху музикалния си каталог за 200 млн. долара

Канадският певец Джъстин Бийбър може да продаде правата върху песните си, като се очаква сделката да бъде за 200 милиона долара, съобщават Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на "Уолстрийт джърнъл".

Потенциалният купувач е британската компания "Хипноузис сонгс кепитъл" ("Hypnosis Songs Capital") - съвместно предприятие между "Хипноузис сонг мениджмънт ("Hypnosis Song Management") и инвестиционния фонд "Блекстоун" ("Blackstone").

Според "Уолстрийт джърнъл" договорът ще се отрази не само на музикалната, но и на авторската дейност на Бийбър. Ако сделката се осъществи, тя ще бъде най-голямата досега за "Хипноузис сонгс кепитъл".

Джъстин Бийбър е издал шест студийни албума между 2010 и 2021 г., както и няколко десетки сингъла. Освен това през 2010 г. певецът публикува автобиографичната книга "Първи стъпки към вечността: Моята история" ("First Steps to Eternity: My Story").