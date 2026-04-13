25-тото издание на музикалния фестивал Coachella започна и събра някои от най-известните поп звезди в калифорнийската пустиня

25-тото издание на музикалния фестивал Coachella стартира и събра някои от най-известните поп звезди в калифорнийската пустиня - а с тях и звездна аудитория, пише novini247.com.

Първият от двата уикенда на фестивала стартира с концерти на Сабрина Карпентър, Джъстин Бийбър и Karol G, а цялото събитие се излъчва онлайн от няколко разнообразни подиуми в YouTube. Именно YouTube се трансформира в част от театралния дизайн на концерта на Джъстин Бийбър, който излезе с преносимия компютър си и стартира да преглежда остарели клипове в YouTube, с цел да пее с тях.

"Трудно е да се сетим за различен концерт на световна звезда, при който една огромна част е отдадена на интернет видео караоке със самия себе си в действително време ", написа Variety в своето ревю на събитието.

На 32 години Бийбър за първи път е хедлайнер на Coachellа.

Бившият министър председател на Канада Джъстин Трюдо и приятелката му, попзвездата Кейти Пери, също бяха в публиката, която наблюдаваше шоуто от близко. Пери разгласява серия от клипове и фотоси в Instagram, като в едно от видеата демонстрира по какъв начин Бийбър скролва в YouTube, до момента в който почитателите го гледат на великански екрани.

"Слава Богу, че е с Premium абонамент ", споделя Пери, като иронизира сцената. "Не желая да виждам реклами."

Трюдо и Пери са заедно от една година и вече не крият връзката си. Снимките, които тя е подбрала от Coachella, демонстрират 54-годишния бивш държавен началник на Канада облечен в бяла тениска, джинси, кецове и бейзболна шапка.

Ако времето е спряло за Джъстин Трюдо, The Strokes подсетиха на публиката си за това, че политиката се форсира изцяло. Фронтментът на групата Джулиан Касабланкас използва една от паузите по време на концерта, с цел да обърне внимание, че през декември всички американски мъже на възраст между 18 и 25 години, годни да носят оръжие, ще бъдат регистрирани автоматично в листата за военна служба. Последният случай на бойна готовност в Съединени американски щати е от февруари 1973 година по време на войната във Виетнам.