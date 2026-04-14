Новини
Любопитно »
На концерт на Джъстин Бийбър: Кейти Пери седнала на лицето на Руби Роз, актрисата повърнала

14 Април, 2026 09:19

  • джъстин бийбър-
  • кейти пери-
  • руби роуз-
  • сексуално посегателство

Инцидентът се случил, когато Роуз е била на около 20 години

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Австралийската актриса Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство.

Роуз коментира реакцията на Кейти Пери на концерта на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella. Актрисата твърди, че певицата я е нападнала сексуално в нощен клуб в Мелбърн.

Тя се била отпуснала в скута на най-добрата си приятелка, когато певицата я доближила, свалила бикините си, седнала на лицето ѝ и започнала да търка гениталиите си в нея.

Когато актрисата осъзнала какво се случва, тя повърнала.

Снимка: Инстаграм

Инцидентът се случил, когато Роуз е била на около 20 години. Сега е на 40. Тя обясни, че не е отишла в полицията от страх, че няма да ѝ повярват или да ѝ помогнат.

„Отне ми почти 20 години, за да кажа това публично. Толкова съм благодарна, че успях да намеря сили да говоря, но това само показва колко дълбоко травмата и сексуалното посегателство засягат хората“, каза актрисата.

Руби Роуз е известна с работата си по „Оранжевото е новото черно“, „Джон Уик 2“, „Светкавицата“, „Стрелата“, „Черната материя“, „Супергърл“ и „Батуоман“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 1 Отговор
    Още една златотърсачка, дето се сетила след 20 години...

    09:22 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 6135

    17 1 Отговор
    Айде, стига гнусотии!
    Такива неща си ги мислете/правете вкъщи. Няма нужда да заливате интернет с фантазиите си.

    09:23 14.04.2026

  • 4 П0връщам

    20 1 Отговор
    от атлантически и европейски безценности!

    09:24 14.04.2026

  • 5 Трол

    15 0 Отговор
    Само тя ли е повърнала, или и околните са се строполили на земята? Това е важен въпрос за следствието.

    Коментиран от #11

    09:25 14.04.2026

  • 6 Сталин

    19 0 Отговор
    Кvрвенски неволи

    09:25 14.04.2026

  • 7 6135

    7 1 Отговор
    В София колко върви един жиголо с цялостна и нестандартна програма?

    Да съберем пари и да го пратим на женицата, че хич не се трае вече!

    09:26 14.04.2026

  • 8 Тия извратени простотии не можахте

    10 0 Отговор
    ли да ги спестите? Ужас!

    09:29 14.04.2026

  • 9 стоян георгиев

    11 7 Отговор
    Какви невероятни западни ценности! Бързо ппдб-лите да ги заложат в предизборната си програма, понеже глупвите бандеровци в листите им не са достатъчни, за да клъвнат всички жълтопаветни 😂😂😂

    Коментиран от #14

    09:31 14.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Следовател

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Пострадалите дадоха показания, че не са повръщали, но от разнеслия се Г А З са говорили цяла седмица с тънки гласчета като балонисти!

    09:35 14.04.2026

  • 12 Механик

    11 0 Отговор
    „Оранжевото е новото черно“, „Джон Уик 2“, „Светкавицата“, „Стрелата“, „Черната материя“, „Супергърл“ и „Батуоман“.

    Е това ви е киното, на това се кефите. Плащате "кабеларката", "еон" и ютюб, за да сте по-близо до мечтаните от вас герои.
    Спите с отворени очи, а пастирите леко полеко ви подкарват към скотобойната.
    Беееееее!

    09:39 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Хихихи, даже билбордове са им сложили! Няма такива безродни подлоги като ппдб-лите!

    09:42 14.04.2026

  • 15 Венелино

    2 0 Отговор
    вземи си 3-4 месеца почивка, че и НИЕ да си отдъхнем от теб.

    09:45 14.04.2026

  • 16 това е голяма простотия

    4 0 Отговор
    сигурно са били много пияни и надрогирани . 20 години е дълго време . не помня тогава на пери конкуренцията и коя е била . 2006г имаше нирвана, зомби, ами мадона и шер, а тогава имаше топ 10 . мтв класация . сега е билборд . има грами хагради . ако няма доказателства , може да накара бившата си приятелка да свидетелства . пери се позамогна напоследък . обикаля с трюдо . не ходи по жени . пъф диди го освободиха . и той така се отърквал . тайните на партитата в заведенията .

    09:47 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТИГО

    3 0 Отговор
    ЖАлки хорица със жалки напъни виждам!!

    09:52 14.04.2026

  • 19 ТИГО

    4 0 Отговор
    Едни и същи "корифеи на словото" сте тука ! Нищо не правите ама имате претенции и мнение !

    09:54 14.04.2026

  • 20 Рано сутринта

    4 1 Отговор
    Факти надървят читателите си! За да не се дървят на глупавите им и лъжливи новини!

    09:54 14.04.2026

  • 21 ТИГО

    2 1 Отговор
    Нищи хорица подскачайки около масата с имането,ега зафанете нещо от нея ! И да попържате за някоя рубла или долар ! Жaлka картинка диванни разбирачи !

    09:57 14.04.2026

  • 22 Хихи

    0 0 Отговор
    Кейти ве мии я тази Пери, нищо че Трюдо не се вълнува от женски П органи, че глей ко става, караш жениците да повръщат🤮

    10:15 14.04.2026

  • 23 Кейти пери

    1 0 Отговор
    Е една от най бездарните и надценени певачки
    Чисто маркетингов продукт
    Не съм изненадан въобще тя е безумно арогантна и нагла.
    Странното е че чак след 20г това излиза наяве

    10:19 14.04.2026