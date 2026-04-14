На концерт на Джъстин Бийбър: Кейти Пери седнала на лицето на Руби Роз, актрисата повърнала

Австралийската актриса Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство.

Роуз коментира реакцията на Кейти Пери на концерта на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella. Актрисата твърди, че певицата я е нападнала сексуално в нощен клуб в Мелбърн.

Тя се била отпуснала в скута на най-добрата си приятелка, когато певицата я доближила, свалила бикините си, седнала на лицето ѝ и започнала да търка гениталиите си в нея.

Когато актрисата осъзнала какво се случва, тя повърнала.

Инцидентът се случил, когато Роуз е била на около 20 години. Сега е на 40. Тя обясни, че не е отишла в полицията от страх, че няма да ѝ повярват или да ѝ помогнат.

„Отне ми почти 20 години, за да кажа това публично. Толкова съм благодарна, че успях да намеря сили да говоря, но това само показва колко дълбоко травмата и сексуалното посегателство засягат хората“, каза актрисата.

Руби Роуз е известна с работата си по „Оранжевото е новото черно“, „Джон Уик 2“, „Светкавицата“, „Стрелата“, „Черната материя“, „Супергърл“ и „Батуоман“.